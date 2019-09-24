Ваш план на выходные: первый служебный автомобиль Гагарина

На ВДНХ появился новый экспонат. Посмотреть на гагаринскую Волгу можно в павильоне «Космос» до 13 января 2020 года.

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Всех интересующихся ждет также подробный рассказ об автопарке первого космонавта.

После полета в космос на «Востоке-1» Гагарину предоставили первый служебный автомобиль — ГАЗ-69 с прикрепленным армейским шофером. Водительские права Юрий Алексеевич получил немного позже. Сдавал экзамены на право вождения транспортного средства на общих основания. Позже, даже попадая в аварии по своей вине, полностью признавал ее, имея, конечно, возможность быть «отмазанным». Как у его французского коллеги по небу, Антуана де Сент-Экзюпери, самая частая причина аварий — любил погонять.

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После получения водительских прав он купил первый личный автомобиль — гордость промышленности СССР ГАЗ-21 Волга. К тому времени он уже жил в Москве. Вскоре его премировал Совет Министров СССР еще одной машиной — ГАЗ-21 Волга «правительственной» сборки. Также ему выделили в качестве служебной новенькую ГАЗ-13 «Чайка» черного цвета.

Кстати, вопреки легенде, открытый лимузин, на котором его везли во время торжественной встречи в Москве по случаю полета вокруг Земли, был не ГАЗ-13Б «Чайка», а ЗИЛ-111В — автомобиль рангом выше. Формально ЗИЛ-111 был предназначен для чинов не меньше генерального секретаря КПСС, главы Совета Министров СССР, министра обороны СССР, руководителя Парада на Красной Площади (практически всегда это командующий Московским военным округом).

Самой большой любовью Гагарина была подаренная ему во время визита во Францию Matra Djet-VS. Она была произведена корпорацией MATRA (Mécanique Avion Traction), более известной как производитель авиационного ракетного вооружения и авиационных компонентов для боевой и гражданской авиации.

Хотите узнать, на каких автомобилях ездили другие космонавты?

Фото: Вконтакте