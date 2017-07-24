Сегодня, в 9:18 Сотрудники Следственного комитета погибли в ДТП Двое мужчин погибли на месте, один доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
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В Ивановской области произошло ДТП, в котором погибли двое мужчин и один получил тяжелые травмы. Все они оказались сотрудниками местного управления Следственного комитета. Авария случилась на 146-м километре трассы, идущей из Коврова через Шую в Кинешму. Как сообщили в ГИБДД Ивановской области, сотрудники СК ехали на автомобиле Volkswagen Tiguan из города Иваново в сторону Кинешмы. В какой-то момент по невыясненным пока причинам 24-летний водитель кроссовера не справился с управлением и врезался в стоявший на обочине попутного направления грузовик КАМАЗ Федерального управления магистрали Москва — Нижний Новогород, на цистерне которого были знаки ограничения скорости до 40 км/ч и дорожных работ. «В результате ДТП водитель автомобиля Volkswagen в тяжелом состоянии доставлен в больницу города Вичуга, пассажир автомобиля Volkswagen — мужчина 1989 года рождения — погиб на месте ДТП, пассажир автомобиля Volkswagen — мужчина 1979 года рождения погиб на месте ДТП», — говорится в сообщении ГИБДД. Во время столкновения 39-летний водитель КАМАЗа находился в кабине грузовика, вследствие чего не пострадал. Сотрудники полиции выясняются обстоятельства и причины автоаварии. В связи с гибелью людей Следственный комитет возбудил уголовное дело. Фото: Управление МВД России по Ивановской области
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