Bentley на гусеничном ходу: эта штука разгоняется до 130 км\ч!

Роскошному Bentley Continental GT поубавили спеси, превратив его в танк.

Bentley — это бренд, который ассоциируется со скоростью и роскошью. В этих машинах — дерево, кожа и алюминий высочайшего качества. И уж в любом случае он противоположность танку, утилитарной военной машине, служащей в армиях всего мира.

Тем не менее это не помешало блогеру AcademeG скрестить две сущности и сделать Ultratank на базе купе Bentley Continental GT, да еще, как он и обещал в начале своего пути, увеличить скорость машины — теперь она способна разгоняться до 130 км/ч, и это тоже не предел, уверяет парень.

«Бентли однажды поедет еще лучше», — как мантру повторяет умелец, но пока кое-какие необходимые для этого детали он нигде не может достать, а более современные гусеницы ни один завод не может изготовить. Но блогер не отчаивается, планов-то впереди много!

Впечатляет, насколько быстро способен двигаться Bentley Ultratank. Это и выглядит хорошо, и звучит прекрасно, и является доказательством того, что мечта может стать реальностью, стоит только этого действительно захотеть! А уж зачем и о чем эта мечта — так ли это важно?!

В августе компания Bentley купила два улья , которые будут давать 15 кг меда в год, и поставила их на территории завода в Крю.

Видео: YouTube