Автомобиль как искусство: Сезанн, Ван Гон и Матисс украсили такси

Привлекать клиентов не только комфортом, но и необычным видом машин намерен известный сервис вызова такси. Теперь на кузовах его автомобилей появились шедевры живописи. Нетленные полотна будут «разъезжать» по дорогам, как будто не человек пришел в музей, а музей приблизился к человеку.

Материалы по теме Идеальная аптечка водителя: 30 нужных препаратов

На днях на дороги Москвы вышел транспорт с изображениями картин знаменитых художников. Проект приурочен к выставке «Щукин. Биография коллекции», прошедшей недавно в Пушкинском музее. Коллекция представляет собой собрание художников европейского модернизма конца XIX — начала ХХ века: картин Моне, Ренуара, Сезанна, Гогена, Ван Гога, Матисса, Пикассо и других.

Узнаваемые сюжеты известных картин нанесены на кузовы автомобилей. Жителям столицы доведется полюбоваться и дикими маками, и подсолнухами, и солнечными бликами в воде, и стройными фигурами дам.

Точное количество таких машин не объявлено. Но они могут приехать к пассажирам, выбравшим тариф «Комфорт».

Ситимобил

Авторы идеи уверены, что прохожие или водители, заприметившие такие необычные авто, любопытства ради обязательно заглянут в интернет, чтобы выяснить, чьей кисти принадлежит то или иное полотно. А самые неленивые наверняка найдут время посетить музей и полюбоваться произведениями искусства в оригинале. Ведь эстетика пробуждает в человеке чувство прекрасного, и он подсознательно начинает стремиться к гармонии и классике. Что же касается пассажиров необычных такси, то эти люди наверняка почувствуют, что в их временное распоряжение попал эксклюзивный вариант авто, на котором особенно приятно прокатиться по городу.

Если вы любите машины необычного вида, вам будет также полезным узнать, что в них можно переделывать, а что нет.

Фото: «Ситимобил»