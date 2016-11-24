BMW отзывают из-за риска травмы шеи

Под сервисную кампанию попали кроссоверы BMW X3, купленные в период с июля 2019 года.

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Компания BMW объявила об отзыве 287 кроссоверов X3 (G20), проданных в период с июля 2019 года, у которых обнаружился дефект сварки заднего центрального подголовника.

Выяснилось, что фиксатор центрального заднего подголовника во время столкновения может сломаться по причине измененной сварки на опорной штанге подголовника. Во время удара в заднюю часть автомобиля центральный задний пассажир может получить плетевую травму шеи, как как подголовник в этом случае не способен удержать голову сидящего.

Для устранения дефекта владельцам отзываемых кроссоверов необходимо записаться в сервис ближайшего удобного дилера BMW, мастера которого устранят неисправность за счет завода-изготовителя, а именно заменят центральный подголовник второго ряда сидений на новый.

О том, что автомобиль попал под сервисную кампанию, владельцев BMW X3 известят официальные представители ООО «БМВ Русланд Трейдинг» по телефону или почте. О том, что кроссовер попал под отзыв, можно узнать и самостоятельно, сверив его VIN—код со списком кодов отзываемых автомобилей, опубликованным на сайте Росстандарта.

Ранее под отзыв, причиной которого стали подушки безопасности, попали кроссоверы BMW X7.

Фото: BMW