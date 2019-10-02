Целое расследование провели дотошные жители Северной столицы, уличив любимца публики Михаила Боярского в нарушении ПДД. Увидев, как знаменитость выходит из автомобиля, припаркованного на встречке, питерцы начали его фотографировать, а потом растиражировали эти фото в Сети.

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О как бы курьезном случае сообщила на днях газета «Фонтанка». Издание опубликовало новость, что Mercedes российского актера театра и кино был замечен припаркованным на встречной полосе у перекрестка Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы в Санкт-Петербурге. Как рассказали журналистам жители города, автомобиль выехал с Большой Конюшенной улицы и после разворота припарковался на Невском — по выражению очевидцев, «против шерсти». Авто немедленно стали фотографировать. Некоторым даже удалось запечатлеть Боярского, отходящего от машины.

«Компромат» разлетелся по Сети. Фотки начали набирать лайки и комментарии... Один из питерских корреспондентов связался с актером, чтобы уточнить подробности инцидента. И нарвался на грубость. Впрочем, поначалу разговор складывался довольно-таки задушевно. Боярский подтвердил, что является владельцем указанной машины, и добавил, что часто ездит по городу. А когда речь зашла о конкретном нарушении, заявил, что давно уже не проезжал там.

«А что вы меня допрашиваете? Вы что, мой папа, мама? Кто вы мне? Да мне на...ть на вас», — не выдержал артист в конце разговора.

Журналисты, в свою очередь, передали в публикации слова Боярского дословно. А потом провели параллель. Представители СМИ вспомнили, как в августе артист комментировал информацию о том, что Санкт-Петербург оказался лидером среди регионов России по числу пациентов с впервые выявленными психическими диагнозами. «Если бы не было психов, не было бы искусства, — заявил он. — Это называется культурная столица, в культурной столице очень нормальных людей не может быть».

Фото: Дмитрий Михаевич/ТАСС