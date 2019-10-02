УАЗ Профи: теперь еще и самосвал — журнал За рулем

УАЗ Профи: теперь еще и самосвал

Ульяновский автозавод показал новую модификацию легкого грузовичка с самосвальным кузовом для перевозки сыпучих грузов.

УАЗ Профи
УАЗ Профи

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Самый крутой УАЗ Профи — тест-драйв «За рулем» (видео)

Новая модификация создана совместно со специалистами фирмы «Авто-Фургон». Габариты грузовой платформы — 3090×2060×400 мм, грузоподъемность — 1100 кг.

«Опрокидывание» кузова на угол до 49 градусов осуществляется с помощью мощного 4-штокового гидроцилиндра, а управляется все с помощью выносного пульта. В верхнем положении его можно зафиксировать механическим упором. Сама платформа усилена листовой сталью 1,5 мм.

Стоимость мини-самосвала не сообщается. Цена стандартного УАЗ Профи начинается от 834 900 рублей.

УАЗ Профи: теперь еще и самосвал

Фото: УАЗ

УАЗ Профи: теперь еще и самосвал
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Отзывы о УАЗ Профи (363)

УАЗ 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Смотря с чем сравнивать. Если с Мерседесом то не очень, а если с ГАЗелью то просто небо и земля.

Недостатки:

нет

Комментарий:

Новый грузовик УАЗ Профи мне сразу понравился даже внешне. Они выглядит мощно и он такой и есть. Полную загрузку вытягивает легко и управлять им удобно. В кабине просторно и есть много места для ног. Руль можно выставить под себя, есть регулировка сиденья поэтому водитель в машине не устает. Нрав...

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