Парящие цифры: китайцы сделали необычный проекционный дисплей

Китайские производители создали необычный гаджет для владельцев авто, он стоит всего 70 долларов.

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Проекционный дисплей выглядит как обычное стекло. Оно крепится к ветровому стеклу на видное место и подключается к автомобильным системам через блютус. И вот тогда на нем появляются важные данные. Только к ним, по мнению разработчиков, должен быть прикован взгляд водителя.

Зачем, спросите вы, изобретательным китайцам понадобилось уводить взгляд водителя от панели приборов? Ответ есть. Специалисты из Поднебесной провели исследование и установили, что во время поездки автомобилистам порой приходится смотреть по трем разным направлениям, что рассеивает внимание. Тогда они решили собрать всю важную информацию фактически перед носом автомобилиста. Никаких дисплеев, никаких панелей... Он смотрит на дорогу и одновременно отслеживает важную для него информацию. Перед ним только проезжая часть и цифры, загорающиеся в пустоте.

Приобрести устройство можно на краудфандинговой площадке Xiaomi Youpin всего за 70 долларов.

«Проекционный дисплей Car Robot Smart HUD, несколько напоминающий систему управления современного истребителя, выводит самую необходимую для водителя информацию (скорость, навигационные данные) в зону видимости ветрового стекла автомобиля, — пояснили сотрудники фирмы Xiaomi. — Car Robot Smart HUD имеет собственный экран, использует технологию FREE-FORM и совместим с более чем 90% моделей автомобилей».

Также устройство Smart HUD поставляется со встроенной светочувствительной системой, которая отстаивает яркость экрана в соответствии с освещенностью окружающей среды. Дисплей гладкий, с хорошей контрастностью и не мерцает. Корпус изготавливается из ударопрочного пластика и не выгорает на солнце. Дизайн дисплея низкопрофильный, не отвлекающий внимание водителя.

Связь с системой автомобиля осуществляется через порт OBD. Внутри корпуса находится разъем OBD. Встроенный модуль Bluetooth 4.0 можно использовать для сопряжения устройства со смартфоном.

Проектор на ветровое стекло — какой лучше и есть ли польза?

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Фото: Xiaomi