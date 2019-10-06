О чем должен помнить водитель в октябре: три главные неприятности

Эксперт «За рулем» назвал главные опасности для автомобилиста в октябре и рассказал, как к ним подготовиться.

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Первая из них — листья. Если в ясную погоду они приятно шуршат под ногами в парке, это не значит, что на дороге они не станут серьезным препятствием. И дело тут даже не в их количестве. Представьте, ветреная погода, листопад, листьями засыпало проезжую часть, а потом прошел дождь. Дорога тут же превратилась в каток, и надо немедленно забыть про резкое торможение перед светофором и опасные маневры, включая неоправданный обгон.

Вторая опасность — заморозки, из-за которых примерзают двери. Вы можете, конечно, испытать на них силу своей мускулатуры, но не сочтите за труд, возьмите из дома обычную губку для мытья посуды, купите в магазине препарат, препятствующий этому явлению, и ваше утреннее открывание автомобиля больше не будет похоже на его взлом.

Ну и в-третьих. Выберите правильную омывайку. На этикетке должно быть написано «минус 10». Смысл простой: чем меньше градус, тем меньше в омывайке изопропилового спирта, и тем слабее она, извините, воняет.

А более подробную инструкцию, что делать с машиной в октябре, читайте здесь.

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