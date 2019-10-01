Листва, силикон и аккумулятор: вот о чем стоит помнить в октябре

«Листья, как и люди, еще не готовы сдаться. Они крепко держатся за прошлое, и пусть не в их силах остаться зелеными, клянусь, они до последнего сражаются за место, которое так долго служило им домом».

Сесилия Ахерн

10 процедур, без которых за руль лучше не садиться

Еще полвека назад октябрь знаменовался массовым уходом личного автотранспорта на зимнюю спячку. Сегодня всё не так: вопрос типа «Ездите ли вы зимой?» вряд ли будет понят. Человек садится в машину вне зависимости от времени года: он к этому привык.

Что ж, это хороший повод напомнить ему, что октябрь все-таки заметно отличается от того же июня, а потому в жизни водителя и автомобиля неизбежны некоторые перемены.

«Осень — это вторая весна, когда каждый лист — цветок».

Альбер Камю

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То, что в сентябре лишь началось, к ноябрю уверенно набирает обороты. За окном все темнее, на улице все холоднее, а заморозки начинают хозяйничать все увереннее. Да и опавших листьев на дорогах уже так много, что они порой заставляют скользить не хуже, чем по льду. Поэтому советую забыть про детские привычки резко рвать с места на светофорах и столь же лихо осаживать машину. В какой-то момент не спасут никакие ABS…

Про сезонную смену шин напоминать, наверное, излишне: сегодня это, к счастью, уже не подлежит обсуждению. Но меня всегда удивляло желание людей оттянуть посещение шиномонтажа до последней минуты. Да, до декабря еще далеко, но если на улице уже скользко, то какой смысл кивать на календарь? Впрочем, если очень хочется поторчать полночи в очереди, тогда дело другое…

Следующий момент — про… силикон! В том смысле, что после дневного дождичка и ночных заморозков утренняя поездка может несколько осложниться из-за того, что примерзли двери, боковые стекла, складывающиеся зеркала, лючок топливного бака и т.п. Экспертизы препаратов, противодействующих подобным неприятностям, мы проводим постоянно: выбирайте! Как обычно, хочу напомнить, что можно сильно сэкономить, если похитить из домашнего хозяйства пропитанную губку-подушечку для чистки ботинок.

«А я люблю российскую осень. Что-то необыкновенно грустное, приветливое и красивое. Взял бы и улетел куда-нибудь вместе с журавлями»

Антон Чехов

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Грусть и приветливость осени не будут ощущаться через замызганное стекло. Омывайки в продаже полным-полно, но все-таки не хватайте первую попавшуюся, да еще и втридорога. На большинстве АЗС ценники не очень привлекательные, хотя внутри плещется, как правило, один и тот же, по сути, изопропил. Хотя встречаются и неплохие исключения. Оптимальный выбор — метанольная омывайка на каком-нибудь развале: и дешевле, и любой мороз спокойно перенесет. А вот изопропил утратит свою вязкость!

В октябре, скорее всего, сильных морозов все-таки не будет. Поэтому совет: используйте омывайку в надписью на этикетках типа «минус 10 0С», но не более крепкую. Смысл простой: чем меньше в омывайке изопропилового спирта, тем слабее она, извините, воняет.

И еще: не стесняйтесь возить с собой тряпки — и побольше. Тем же дворникам нужно периодически помогать. Светотехника также должна светить достойно, а не пробиваться сквозь слои грязи. Да и кузов машины время от времени можно и нужно протирать — при этом очень рекомендуем пользоваться препаратами для «сухой мойки», которые мы недавно испытывали. Полноценную мойку они не заменят, но и в машину будет не противно садиться.

«Каждый год в тебе что-то умирает, когда с деревьев опадают листья, а их голые ветки беззащитно качаются на ветру в холодном зимнем свете. Но ты знаешь, что весна обязательно придет…»

Эрнест Хемингуэй

Кстати, о листве. Красиво — спору нет, но только не в воздухопритоках отопителя. Хорошо бы хоть изредка выбрасывать весь этот мусор — у многих он копится годами. В противном случае дышать будет, мягко говоря, затруднительно.

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Аккумуляторные батареи недовольно ждут зиму. В общем-то, об их состоянии судить нетрудно уже сейчас: если пуск мотора не сопровождается заметным притуханием приборных огней и вялыми завываниями стартера, то проблем, наверное, нет. Косвенно можно ориентироваться и на возраст. Напоминаем: ожидаемый срок службы обычных батарей составляет 4–5 лет, для AGM заявляют 5–6 лет, а у исполинов духа типа AGM TPPL — от 8 до 12 лет. И если вы понимаете, что пенсионер свое честно отработал, — займитесь его заменой сейчас, до появления сугробов.

Октябрьское топливо не должно создавать каких-то проблем. Впрочем, время от времени можно разбавлять его осушителями, способными снижать вредное воздействие оказавшейся в нем воды.

В багажник советую бросить какую-нибудь теплую курточку — не дай Бог, пригодится. Как обычно, рекомендую постоянно возить с собой зарядник для сотового телефона — опять-таки, на крайний случай.

Всех желающих поделиться собственными проверенными «октябрьскими» советами, как обычно приглашаем высказаться. Счастливого пути!

Пять полезных китайских придумок для автомобиля на осень мы собрали тут.

Фото: Depositphotos