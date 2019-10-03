Качок-инспектор показал себя на конкурсе фитнес-бикини

Не только на дороги, но и на подиум выходят порой инспекторы ДПС. Один из таких смельчаков — бравый офицер Виктор Заглодин.

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Сложно сказать, насколько ценны на трассе стальные мускулы. Но у Павлово-Посадского отдела ГИБДД появился лишний повод для гордости. Один из их сотрудников теперь — местная знаменитость. Виктор Заглодин взял серебро на Открытом чемпионате Дубны по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнес-бикини.

На соревнования в наукоград Дубну приехали более 100 спортсменов из Московской области (городов Одинцово, Дубна, Балашиха, Дмитров) и других городов России: Тулы, Новосибирска, Оренбурга. А также из Беларуси, Казахстана и Египта. Мужчины и женщины разных комплекций и возрастов в номинациях «Фитнес-бикини», «Пляжный бодибилдинг», «Классический бодибилдинг» и «Бодифитнес» выясняли, у кого самое красивое тело.

Виктор Заглодин взял «серебро» на Открытом чемпионате Дубны по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнес-бикини.

Старший инспектор Дорожно-патрульной службы из Павловского Посада Виктор Заглодин стал серебряным призером соревнований в номинации «Фитнес-бикини» (мужчины до 95 кг).

Бодибилдингом Виктор занимается три года. Его тренер — вице-президент Федерации бодибилдинга Московской области Роман Дудушкин. Под его руководством инспектор ДПС начал готовиться к соревнованиям. Старт был довольно успешным: шестое место Виктор занял на чемпионате Ярославской области по бодибилдингу и пятое — на чемпионате Владимирской области. Затем было первое «серебро» на чемпионате в Курске и пятое место на соревнованиях в подмосковном Дзержинском. Завершающее выступление в Дубне в этом сезоне стало для спортсмена мотивационным.

— «Серебро» в Дубне — не основная задача на сезон 2019 года, — рассказывает Заглодин. — Основной турнир состоялся в Суздале (чемпионат Владимирской области. — Прим. ред.), но там я стал только пятым. С тренером мы приняли решение этот сезон закончить и активно готовиться к весенним соревнованиям.

Виктор признался, что ему удается совмещать службу и спорт, главное — правильно расставлять приоритеты и любить свое дело. Он мечтает принять участие в соревнованиях международного уровня и рассказать о ведомстве, в котором служит, всему миру.

— Конечно, хочется выйти на всероссийский уровень и не только, — говорит спортсмен. — Моя мечта — представить подмосковную Госавтоинспекцию на международной арене и показать, какие сотрудники служат в российской полиции. Благодарю руководство за то, что с пониманием относятся к моим соревнованиям. И спасибо большое всей команде duduskinteam, всем, кто меня поддерживал и был рядом в период подготовки к выступлениям!

Тренер Виктора Роман Дудушкин отметил, что его воспитанник — очень скромный человек. Тем не менее он упорно идет к своей цели и старается отдавать себя полностью и на службе, и в спорте.

— Безусловно, в подготовке Виктора самое сложное — это его режим работы, — говорит Дудушкин. — Работа сменами и в ночные часы… Все это мешает выйти на более высокий уровень и нарушает режим питания. А это важный аспект в спорте. Но он борется с этим и старается совмещать. Тренируется по плану, который я ему составляю, мы постоянно на связи. Наша цель — подготовиться к весеннему сезону и дойти до чемпионата Центрального федерального округа. Его уровень мы пока оцениваем как неконкурентный для таких соревнований, но за это время, надеюсь, Виктор проработает мышцы и станет помощнее.

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Фото: ГУ МВД России по Московской области