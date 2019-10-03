Американские бестселлеры — что покупают на самом большом рынке — журнал За рулем

Американские бестселлеры — что покупают на самом большом рынке

В США опубликован топ-10 самых продаваемых автомобилей. Мы сравнили его с российским топ-10.

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Американцы любят пикапы. Их в стране победившей демократии так много, что они постоянно входят в топ-3 самых продаваемых автомобилей на протяжении десятилетий.

Ситуация не изменилась и в 2019 году. На местах с первого по третье оказались знакомые всем лица — Ford F-Series, Dodge Ram 1500–3000 и Chevrolet Silverado. При этом отмечаются изменения в порядке расположения в топ-10 других бестселлеров, пишет autoblog.com. Например, кроссовер Nissan Rogue, известный у нас как Qashqai, опередил Тойоту Камри — автомобилисты США тоже отдают предпочтение кроссоверам, несмотря на особую любовь к машинам в кузове седан.

В России сложилась совсем иная ситуация на рынке новых автомобилей. Предпочтения отдаются недорогим моделям, а объемы их продаж примерно в 10 раз, то есть на порядок, ниже, чем в США. Следует отметить, что в США проживает в два раза больше людей — 328 915 700 человек, тогда как в России на 1 января 2019 года насчитывается 146 510 064 человека.

Топ-10 бестселлеров на рынках США и России

Место

Марка, модель (США)

Продано с янв. по сент. 2019 г., шт.

Марка, модель (Россия)

Продано с янв. по авг. 2019 г., шт.

1

Ford FSeries

662 574

Lada Granta

85 766

2

Dodge Ram 1500–3000

461 115

Lada Vesta

74 050

3

Chevrolet Silverado

412 259

Kia Rio

61 591

4

Toyota RAV4

324 622

Hyundai Creta

45 561

5

Honda CR-V

280 739

Hyundai Solaris

39 882

6

Nissan Rogue (Qashqai)

272 300

Volkswagen Polo

37 028

7

Toyota Camry

258 456

Lada Largus

27 826

8

Honda Civic

255 484

Renault Duster

24 512

9

Chevrolet Equinox

253 956

Kia Sportage

23 005

10

Toyota Corolla

233 978

Skoda Rapid

22 682

Фото: depositphotos.com

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