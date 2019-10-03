В США опубликован топ-10 самых продаваемых автомобилей. Мы сравнили его с российским топ-10.

Американцы любят пикапы. Их в стране победившей демократии так много, что они постоянно входят в топ-3 самых продаваемых автомобилей на протяжении десятилетий.

Ситуация не изменилась и в 2019 году. На местах с первого по третье оказались знакомые всем лица — Ford F-Series, Dodge Ram 1500–3000 и Chevrolet Silverado. При этом отмечаются изменения в порядке расположения в топ-10 других бестселлеров, пишет autoblog.com. Например, кроссовер Nissan Rogue, известный у нас как Qashqai, опередил Тойоту Камри — автомобилисты США тоже отдают предпочтение кроссоверам, несмотря на особую любовь к машинам в кузове седан.

В России сложилась совсем иная ситуация на рынке новых автомобилей. Предпочтения отдаются недорогим моделям, а объемы их продаж примерно в 10 раз, то есть на порядок, ниже, чем в США. Следует отметить, что в США проживает в два раза больше людей — 328 915 700 человек, тогда как в России на 1 января 2019 года насчитывается 146 510 064 человека.

Топ-10 бестселлеров на рынках США и России

Место Марка, модель (США) Продано с янв. по сент. 2019 г., шт. Марка, модель (Россия) Продано с янв. по авг. 2019 г., шт. 1 Ford F—Series 662 574 Lada Granta 85 766 2 Dodge Ram 1500–3000 461 115 Lada Vesta 74 050 3 Chevrolet Silverado 412 259 Kia Rio 61 591 4 Toyota RAV4 324 622 Hyundai Creta 45 561 5 Honda CR-V 280 739 Hyundai Solaris 39 882 6 Nissan Rogue (Qashqai) 272 300 Volkswagen Polo 37 028 7 Toyota Camry 258 456 Lada Largus 27 826 8 Honda Civic 255 484 Renault Duster 24 512 9 Chevrolet Equinox 253 956 Kia Sportage 23 005 10 Toyota Corolla 233 978 Skoda Rapid 22 682

К делу продажи новых и подержанных автомобилей решил присоединиться и Сбербанк, который в данный момент готовит соответствующий сервис.

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