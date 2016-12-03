Спрос на Лады продолжает расти. Но не на все

Особенно высокими темпами растут продажи бюджетных моделей. До конца года АВТОВАЗ может реализовать более 350 тыс. автомобилей.

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Спрос на Лады увеличился в этом году на 2,4% по сравнению с показателями трех кварталов прошлого года. Всего с января по сентябрь 2019 года было реализовано 265 200 автомобилей бренда. Таким образом, можно прогнозировать, что к 2020 году АВТОВАЗ продаст более 350 тыс. автомобилей.

В течение первого месяца осени было куплено 31 516 машин Lada, что на 1,1% больше, чем в сентябре 2018 года. Самой популярной моделью остается Granta, которую можно купить без учета скидок по цене от 444 900 рублей. Всего за прошлый месяц было реализовано 11 208 Грант — это на 12,8% больше, чем в прошлогоднем сентябре. Всего с начала года дилеры АВТОВАЗА продали 96 974 автомобиля этой модели, что на 38,2% превышает прошлогодние показатели за тот же период.

Второй по популярности моделью стала Lada Vesta (от 606 900 рублей). В сентябре на ней остановили свой выбор 9452 покупателя. Таким образом, спрос на автомобиль вырос на 4,4% по сравнению с сентябрем 2018 года. Всего за три квартала было реализовано 83 502 Весты, что на 9,6% больше, чем в течение девяти месяцев прошлого года.

На 13,8% вырос спрос и на коммерческие модели Лады. В течение сентября было продан 1131 автомобиль. Особым спросом у покупателей пользуется Lada Largus (от 597 900 рублей за пассажирскую версию и от 571 900 рублей за фургон), которая с января по сентябрь этого года разошлась тиражом 6771 штука — 84% от объема продаж всех коммерческих версий Лад.

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Фото: АВТОВАЗ