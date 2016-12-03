Спрос на Лады продолжает расти. Но не на все — журнал За рулем

Спрос на Лады продолжает расти. Но не на все

Особенно высокими темпами растут продажи бюджетных моделей. До конца года АВТОВАЗ может реализовать более 350 тыс. автомобилей.

LADA Vesta
LADA Vesta

LADA > Vesta

Lada Largus
Lada Largus

LADA > Largus

Lada Granta
Lada Granta

LADA > Granta

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Спрос на Лады увеличился в этом году на 2,4% по сравнению с показателями трех кварталов прошлого года. Всего с января по сентябрь 2019 года было реализовано 265 200 автомобилей бренда. Таким образом, можно прогнозировать, что к 2020 году АВТОВАЗ продаст более 350 тыс. автомобилей.

В течение первого месяца осени было куплено 31 516 машин Lada, что на 1,1% больше, чем в сентябре 2018 года. Самой популярной моделью остается Granta, которую можно купить без учета скидок по цене от 444 900 рублей. Всего за прошлый месяц было реализовано 11 208 Грант — это на 12,8% больше, чем в прошлогоднем сентябре. Всего с начала года дилеры АВТОВАЗА продали 96 974 автомобиля этой модели, что на 38,2% превышает прошлогодние показатели за тот же период.

Второй по популярности моделью стала Lada Vesta (от 606 900 рублей). В сентябре на ней остановили свой выбор 9452 покупателя. Таким образом, спрос на автомобиль вырос на 4,4% по сравнению с сентябрем 2018 года. Всего за три квартала было реализовано 83 502 Весты, что на 9,6% больше, чем в течение девяти месяцев прошлого года.

На 13,8% вырос спрос и на коммерческие модели Лады. В течение сентября было продан 1131 автомобиль. Особым спросом у покупателей пользуется Lada Largus (от 597 900 рублей за пассажирскую версию и от 571 900 рублей за фургон), которая с января по сентябрь этого года разошлась тиражом 6771 штука — 84% от объема продаж всех коммерческих версий Лад.

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Фото: АВТОВАЗ

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