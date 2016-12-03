Первый тюнинг: для Aurus Senat нарисовали спортивный обвес — журнал За рулем

Первый тюнинг: для Aurus Senat нарисовали спортивный обвес

Седан Aurus получил первый тюнинг — спортивный обвес, который пока существует только на бумаге.

Aurus Senat
Aurus Senat

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Тюнинг-ателье Khann, специализирующееся на доработке автомобилей брендов Toyota и Lexus, разработало спортивный обвес для российского седана Aurus Senat S600.

Изображения автомобиля с доработанной внешностью появились на страничке российского тюнинг-ателье в Инстаграме. Получившийся автомобиль дизайнеры назвали KHANN Aurus GT Concept. У него двухцветный капот, черная сетчатая решетка радиатора, такие же боковые воздухозаборники, черная окантовка боковых окон, а также широкие передние и задние крылья с воздуховодами за колесными нишами и двуцветный черно-белый задний бампер. Автомобиль стоит на больших многоспицевых дисках, сквозь которые видны тормозные механизмы.


Информации о доработке силовой установки нет — под капотом седана останется мягкая гибридная силовая установка мощностью 598 л.с., работающая в паре с 9-ступенчатым автоматом КАТЕ.


Будет ли выпускаться такой обвес — пока неизвестно. Ателье заявило о такой возможности, а дальше все будет зависеть от желания частных владельцев Aurus, которые получат первые экземпляры еще не скоро. Напомним, что первым делом седаны будут поступать в государственные структуры.

Изображения: Khann

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Отзывы о Aurus Senat (3)

Aurus 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

На ишаках пусть ездят

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