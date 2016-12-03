В резиновую смесь должны добавлять радиометки, считываемые на расстоянии. Все решили, что это поднимет стоимость продукции.

Поспешил успокоить общественность замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, отметивший, что видимых причин для роста цен на покрышки в связи с предполагаемой маркировкой нет.

«Более того, именно легальный бизнес заинтересован в проекте, так как результатом его реализации станет выравнивание конкурентных условий для добросовестных предпринимателей, вынужденных сейчас конкурировать с незаконопослушными участниками рынка. Потребители, в свою очередь, получают возможность проверить каждую единицу товара перед покупкой, убедившись в качестве и безопасности продукции» — подчеркнул он.

В июне 2018 года была создана рабочая группа, в которую вошли более 80 участников отрасли и где решили оставлять DataMatrix-код на шине или на этикетке, нанесенной на покрышку. Код на этикетке является наиболее бюджетным вариантом маркировки и позволяет выбрать различные варианты печати и нанесения, а также дает возможность вывести шины из оборота с помощью контрольно-кассовой техники без дополнительных затрат для розницы.

Решение о применении RFID-меток (более сложной маркировки) принимает производитель на свое усмотрение, и это не является обязательным. В Минпромторге подчеркнули, что использовать RFID-технологии для распознавания транспортного средства в рамках проекта маркировки не собираются, это слишком сложно и затратно. Напомним, данная опция вызвала недовольство правозащитников, которым показалось, что это может привести к слежке за автомобилями, так как метку легко «связать» с покупателем или автомобилем, а считать ее показания можно на расстоянии до 300 метров.

В Минпромторге отмечают, что шинная продукция имеет свои особенности, и принимая решения, Минпромторг России консультируется с представителями бизнес-сообщества.

Благодаря постоянному диалогу с производителями и ритейлом удается безболезненно внедрять новые системы и не оказывать влияние на существующие бизнес-процессы, подчеркивают в ведомстве.

О некоторых недорогих способах чернения шин читайте здесь.

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