Автобус с пассажирами опрокинулся в кювет — журнал За рулем

Автобус с пассажирами опрокинулся в кювет

Авария произошла на большой скорости во время вхождения в поворот.

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Автобус с 29 людьми опрокинулся во время движения в Гагинском районе Нижегородской области, на автодороге, ведущей из Гагинов в Большое Болдино.

«На момент происшествия в автобусе находились 29 человек, детей нет. В результате ДТП пострадали 18 человек, из них госпитализированы 10 человек, 6 человек отпущены на амбулаторное лечение, 2 человека отказались от госпитализации», — сообщили в местном управлении МЧС.

Как стало известно полиции, автобус перевернулся и свалился в кювет во время совершения маневра: при повороте водитель не справился с управлением. Эта версия является основной — по факту аварии было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».


Водителю, допустившему аварию, согласно указанной статье, теперь грозит до трех лет лишения свободы.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

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