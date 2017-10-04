Неожиданная модификация: УАЗ вспомнил об уникальной концепции «буханки»

На российский рынок выходят две новинки с автоматическими коробками передач — УАЗ Патриот с классической гидромеханикой и Lada XRAY Cross с вариатором. Но они далеко не первыми из отечественных моделей обзавелись АКП.
Испытания дюжины комплектов фрикционных шин размерностью 195/65 R15 дали очень интересные результаты! Три модели подходят далеко не всем автомобилям, а одну эксперты «За рулем» и вовсе не советуют покупать.
Статья «Справедливости не будет: штрафы вырастут по размеру и количеству», в которой шла речь о том, что мы всё еще отстаем от передовых держав, а у наших законодателей — непаханое поле для репрессивного законотворчества, активно обсуждалась на форуме. Продолжим дискуссию!
Вряд ли кто-то будет спорить, что автоматическая коробка передач в городе предпочтительнее механической. Это главный и очевидный плюс любой машины с АКП. Но есть у такого Патриота и другие преимущества. Впрочем, недостатки тоже.
В Новосибирске спустя месяц после убийства обнаружили тело женщины, которая поехала покупать подержанный автомобиль. Машину она нашла в Интернете и в день пропажи имела при себе 200 тыс. рублей. Супруг погибшей находился в командировке, и на сделку сибирячка планировала пойти со знакомым. Что именно произошло в тот злополучный день, сейчас устанавливает следствие. Мы же, чтобы обезопасить вас от преступников, расскажем о безопасных способах передачи денег продавцу б/у машины.
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