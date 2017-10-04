Неожиданная модификация: УАЗ вспомнил об уникальной концепции «буханки»

Такой старую добрую «буханку» вы еще не видели. И, наверное, даже не могли себе представить. А УАЗ взял да удивил всех демонстрацией уже «архивной» модели, которая разрабатывалась для рынков Ближнего Востока и сохранилась в единственном экземпляре.

УАЗ продолжает вспоминать о самых интересных проектах, которые в силу обстоятельств так и не вышли в серию. Одним из них был концепт «буханки» для рынков Ближнего Востока (Иран и Ирак), построенный в единственном экземпляре на стыке 2005–2006 годов.

В пресс-службе Ульяновского автозавода пояснили, что от серийной «буханки» этот концепт отличался полностью измененным кузовом с большей площадью остекления, переработанной приборной панелью и «маршруточной» компоновкой салона на 11 мест с большим откидным люком сверху.

В агрегатной части отличий не было. Под капотом ставился привычный карбюраторный мотор УМЗ-421, работающий в сочетании с механической коробкой передач и обычным полным приводом с подключаемым передним мостом.

С 2006 года концептуальный микроавтобус использовался как служебный автомобиль и ежедневно возил заводчан, пока предприятие не продало его в частные руки в 2014 году.

Предлагаем узнать, насколько хорошо выдержала тест самая новая версия «буханки».





Фото: УАЗ