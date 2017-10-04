Нетрезвый водитель обманывал алкотестер чесноком. Без успеха

12 наших машин с автоматом — вы знали, что их так много? На российский рынок выходят две новинки с автоматическими коробками передач — УАЗ Патриот с классической гидромеханикой и Lada XRAY Cross с вариатором. Но они далеко не первыми из отечественных моделей обзавелись АКП. Большой тест зимних шин: выбор «За рулем»! Испытания дюжины комплектов фрикционных шин размерностью 195/65 R15 дали очень интересные результаты! Три модели подходят далеко не всем автомобилям, а одну эксперты «За рулем» и вовсе не советуют покупать. Почему не штрафуют за разговоры по мобильнику? — мнение эксперта Статья «Справедливости не будет: штрафы вырастут по размеру и количеству», в которой шла речь о том, что мы всё еще отстаем от передовых держав, а у наших законодателей — непаханое поле для репрессивного законотворчества, активно обсуждалась на форуме. Продолжим дискуссию!