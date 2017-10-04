Нетрезвый водитель обманывал алкотестер чесноком. Без успеха — журнал За рулем

Нетрезвый водитель обманывал алкотестер чесноком. Без успеха

Нарушитель решил, что таким образом собьет глупый прибор с толку…

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Главное — самоконтроль: проверка на трезвость и тест алкотестеров

Это произошло на минувшей неделе в польском городе Красник (Люблинское воеводство). Полицейский, находясь на отдыхе, ехал по своим делам на мотоцикле. Вдруг его обгоняет лихач на Фольксвагене, да еще и задевает зеркалом автомобиля.

Полицейский догнал нахала и заставил его остановиться. Быстро стало понятно, что водитель нетрезв, и полицейский вызвал дежурных инспекторов, чтобы те составили протокол. Пока ждали наряд, водитель метнулся к багажнику, открыл его, достал чеснок и начал грызть зубчик за зубчиком. За этой картиной с удовольствием наблюдал полицейский-мотоциклист, а вскоре и подоспевшие патрульные.

К сожалению, поедание чеснока не помогло, сообщает TVN24, алкотестер все равно показал 2 промилле алкоголя.

Фото: depositphotos.com

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