ДТП без водителей: машина врезалась в другую, когда хозяйка уже была дома

В Мурманске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, в которых не оказалось водителей. Владелица одного из них неправильно припарковала свое транспортное средство.

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Инцидент случился возле дома № 34 на Кольском проспекте. Дама, вернувшаяся с работы, оставила свою машину на привычном месте и поднялась в квартиру. Но через некоторое время ее автомобиль покатился и врезался в другой — припаркованный в метре от него.

Очевидцами ДТП стали несколько северян. Один из соседей позвал виновницу аварии. Она вышла из дома и переставила свое авто, заявив, что «инцидент исчерпан» — вмятин или царапин, мол, нигде нет. Но уйти от ответа ей так просто не дали. Свидетели происшествия немедленно позвали пострадавшего — владельца задетой машины и стали выяснять, страховой ли это случай. Ведь небольшая потертость на бампере все же имелась. Но дабы не тратить время и нервы на разбирательства, два автомобилиста решили проблему на месте. Правда, о размере компенсации мурманские информагентства не сообщают.

Но если на Кольском проспекте проблема была урегулирована и забыта, в Сети, куда перекочевали подробности конфликта, ее раздули до городских масштабов. Водители продолжали спорить, кого винить в этом нестандартном ДТП. Вмешался здесь случай, провидение или все-таки человеческий фактор? Большинство участников обсуждения придерживались мнения, что в случившемся повинна девушка, чье транспортное средство покатилось. Больше всего людей волновал вопрос, что, собственно говоря, случилось. Либо она оставила машину на ручнике, не включив первую передачу, и ручник примерз. Либо она включила только передачу.

«У моей жены была такая же ситуация, — пояснил один собеседник. — Комиссар сказал, что лучше написать, что она в этот момент находилась в машине, тогда это вроде как будет страховым случаем. Не знаю, в чем логика, но, видимо, какая-то лазейка есть».

«У тебя есть ОСАГО — твоя страховая ремонтирует машину потерпевшего. У тебя есть каско — твоя страховая ремонтирует твою машину», — добавил другой комментатор.

«Оставлять машину на передаче, вместо того, чтобы отремонтировать ручник — признак не очень большого ума», — резюмировал третий.

«Ручник может примерзнуть, а сигналку без программной нейтрали устанавливают только дураки. Хотя это могла быть прихоть клиента, чтоб не мучиться каждый раз с установкой автозапуска», — написал четвертый.

Тем временем РЖД предлагает ввести уголовную ответственность для водителей за аварии на путях.

Фото: depositphotos.com