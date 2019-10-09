Ночные заезды: компания подростков разбилась насмерть

Автомобиль ВАЗ-2106 врезался в дерево на огромной скорости — четверо подростков погибли, один в больнице.

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Сегодня ночью в Михайловском районе Волгоградской области погибли четыре человека в возрасте от 16 до 18 лет. Один выжил и находится в больнице.

Авария произошла по вине 18-летнего водителя, который только летом получил права, а его стаж составлял 3 месяца. Во время ночных катаний, имея в салоне четырех пассажиров, он не смог справиться с управлением и врезался в дерево. Судя по силе удара, в результате которого у машины оторвало переднюю часть, автомобиль ехал с превышением скорости.

«По предварительной информации, 9 октября, примерно в 00:55 часов, 18-летний водитель (стаж вождения 3 месяца), управляя автомобилем ВАЗ-2106, не справился с управлением и совершил наезд на дерево», — говорится в сообщении ГУ МВД России по Волгоградской области.

Старый ВАЗ, врезавшись в дерево, буквально разлетелся на части. Удар пришелся в левый бок, из-за чего салон автомобиля смяло. Для извлечения тел погибших и одного выжившего потребовались спецсредства МЧС.

«В результате ДТП водитель, 18-летняя, 16-летняя и 18-летний пассажиры от полученных травм скончались на месте. 18-летний пассажир автомобиля с различными травмами был доставлен в больницу», — подвели итог аварии полицейские.

На месте аварии помимо МЧС работали сотрудники областной Госавтоинспекции, следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области, эксперты-автотехники Главка, а также наряды Скорой помощи.

В данный момент проводится проверка и выясняются все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и уже назначены необходимые экспертизы и исследования.

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Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области