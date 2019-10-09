Chery Tiggo 4 — люксовая версия Cosmo уже в продаже — журнал За рулем

Chery Tiggo 4 — люксовая версия Cosmo уже в продаже

Стало известно, сколько будет стоить появившийся на российском рынке кроссовер Chery Tiggo 4 в топовой комплектации Cosmo.

Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 4

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Chery везет в Россию новую версию Tiggo 4

Официально объявлено, что автомобиль можно купить у дилеров по цене от 1 069 900 рублей. Уже сейчас. Однако количество новинок ограничено.

Думаете, это маркетинговый ход? Мы тоже так думаем. Дефицит кроссоверов, скорее всего, создан искусственно. Первое предположение, которое напрашивается с ходу, — это стремление создать подобие ажиотажа. Новый автомобиль с интересными характеристиками да еще такой относительно доступный... Разумеется, испытать его хотят уже многие.

Напомним, комплектация Cosmo включает в себя:

  • 6-ступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями DCT6
  • ESP версии 9.1 от Bosch
  • 18-дюймовые алюминиевые литые диски
  • передние и задние электростеклоподъемники
  • систему бесключевого доступа и пуска двигателя
  • электрический стояночный тормоз
  • 6 подушек безопасности
  • камеру заднего вида
  • полный зимний пакет (обогрев рулевого колеса, электрический обогрев всей поверхности лобового стекла, передних и задних сидений, форсунок стеклоомывателя и наружных зеркал)
  • 147-сильный турбированный двигатель объемом 1,5 л,

а также круиз-контроль, кожаное многофункциональное рулевое колесо, кожаные сиденья, «умный» ключ-браслет, систему распознавания жестов, 7-дюймовый цифровой экран с бортовым компьютером в панели приборов, мультимедиа с цветным 9-дюймовым емкостным сенсорным экраном и систему Cloudrive 2.0, позволяющую расширить возможности смартфона, 2 USB-разъема и многое другое.

Кроме всего прочего этот автомобиль можно приобрести с максимальной выгодой по разным маркетинговым программам.

Фото: Cherry

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