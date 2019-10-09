Фонтанирующий Mercedes AMG: спорткар налетел на гидрант — журнал За рулем

Фонтанирующий Mercedes AMG: спорткар налетел на гидрант

Столкновение спортивного автомобиля и Рейндж Ровера было бы не настолько разрушительным, если бы на пути автомобилей не встретился пожарный гидрант.

По словам очевидцев, молодой водитель Мерседеса мчался со скоростью почти 100 км/ч, выскочил на перекрестке на красный сигнал светофора и столкнулся с внедорожником Range Rover. Авария произошла в Кореатауне (корейский район Лос-Анджелеса, США). После аварии Mercedes AMG GT откинуло на пожарный гидрант, это и вызвало наводнение на улицах Кореатауна. Но автомобиль оказался стойким: он выдержал давление воды более 17 бар, спорткар принимал на себя 5700 литров в минуту!

Mercedes и, вероятно, чуть меньше Range Rover оказались повреждены в результате аварии, а потом еще и мощной струей воды, однако ни водители, ни другие участники дорожного движения, ни прохожие не пострадали.

Видео: YouTube

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