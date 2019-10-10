Новый кроссовер Skoda — первый тест-драйв «За рулем» раскрутил все три цилиндра самого компактного кроссовера Шкоды и выяснил, нужен ли Kamiq в России. До старта розыгрыша автомобиля осталось 6 дней! Уже в следующий понедельник Автокод выложит первый ролик с подбором машины за 200 тысяч рублей. Выбирать автомобили на б/у рынке будут известные автоблогеры — Александр Сошников, Братья Габриэль и Дмитрий Рогов! УАЗ Патриот с автоматом и с механикой — 6 главных отличий Вряд ли кто-то будет спорить, что автоматическая коробка передач в городе предпочтительнее механической. Это главный и очевидный плюс любой машины с АКП. Но есть у такого Патриота и другие преимущества. Впрочем, недостатки тоже.