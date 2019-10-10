Nissan отзывает 162 тыс. автомобилей — снова подушки — журнал За рулем

Nissan отзывает 162 тыс. автомобилей — снова подушки

Причиной отзыва снова стали подушки безопасности, которые могут ранить или даже убить переднего пассажира.

Nissan Tiida
Nissan Tiida

Nissan > Tiida

Nissan Note
Nissan Note

Nissan > Note

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В России объявлена сервисная кампания, в рамках которой отзываются 161 957 автомобилей Nissan Note и Nissan Tiida, проданные в период c января 2007 года по август 2014 года.

В отзываемых машинах, как и в сотнях тысяч автомобилей других автопроизводителей, обнаружились дефектные пиротехнические патроны газогенератора подушки безопасности пассажира. Во время ДТП это может привести к неправильному срабатыванию подушки, а осколки патрона могут ранить.

Для устранения дефекта владельцам отзываемых машин необходимо обратиться в сервис ближайшего официального дилера Nissan, мастера которого устранят неисправность бесплатно, за счет завода-изготовителя. Работы предусматривают замену газогенератора подушки безопасности пассажира.

О том, что автомобиль попал под отзыв, их владельцев оповестят официальные представители «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» по телефону или почте. Узнать, что машина участвует в сервисной кампании, можно и самостоятельно, сверив ее VIN—код со списками кодов отзываемых автомобилей Nissan Note и Nissan Tiida, опубликованными на сайте Росстандарта.

Фото: Nissan

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