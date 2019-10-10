Стал героем: кардиолог спас пострадавшего в аварии и получил награду от мэра

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Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на днях наградил врача отделения сердечно-сосудистой хирургии Александровской больницы почетной грамотой и часами.

Кардиолог Зариф Мустафаев стал свидетелем страшного ДТП и проявил себя не только как врач, но и как спасатель.

Авария произошла в селе Кучергановка поздно вечером 23 сентября. 18-летний лихач, гоняя на своем автомобиле ВАЗ-2107, не справился с управлением и врезался в забор частного дома. От удара машина перевернулась. Очевидцы утверждают, что молодой человек ехал на высокой скорости. От удара кирпичная часть забора разлетелась на куски, а металлопрофиль возле гаража полностью смялся.

Зариф Мустафаев, оказавшийся свидетелем ДТП, вытащил из машины водителя и оказал ему первую помощь. Он порвал на себе рубашку, сделал жгут и наложил его на руку пострадавшему. После этого переключился на пассажира: под автомобилем оказался зажат еще и 16-летний брат виновника аварии. До приезда спасателей Мустафаев поддерживал подростка и объяснял, как вести себя, чтобы не усугубить травму.

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На вопрос губернатора, готов ли Мустафаев проинструктировать современную молодежь, что делать в подобных случаях, врач ответил, что мастер-класс он может провести в социальных сетях. В целом же достаточно соблюдения трех пунктов, чтобы помочь человеку, заблокированному в автомобиле:

не вытаскивать пострадавшего, поскольку у него может быть сломан позвоночник;

при кровотечении наложить жгут;

при появлении запаха бензина предупредить всех зевак о том, что курить вблизи автомобиля категорически нельзя.



