Самый длинный лимузин в мире: 30-метрового монстра бросили на парковке

Его назвали «Американской мечтой» и сняли во многих голливудских фильмах. А когда актерская карьера лимузина завершилась — бросили за ненадобностью на парковке. Только сейчас заинтересованные музейщики забрали наконец достояние нации, решив отреставрировать.

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В истории много лимузинов, побивших тот или иной рекорд. Говорят, что самый дорогой принадлежит Трампу, самый необычный — Елизавете II, а самый длинный — Голливуду. Это творение легендарного автомобильного мастера Джея Орберга, автора, например, машин Бэтмена. Идею он вынашивал долго и решил воплотить ее в начале 80-х. В качестве базового авто был выбран Cadillac Eldorado. Перед инженерами встала на первый взгляд невыполнимая задача: длина лимузина должна составить 100 футов, то есть 30,5 метра. Для сравнения: «Зверь» Дональда Трампа — всего 6,63 метра в длину.

Амбициозный проект требовал сложного воплощения. Только представьте: 24 колеса, джакузи и вертолетная площадка, бассейн с трамплином для прыжков, королевское ложе и площадка для гольфа.

В этом автомобиле все было двойным: два двигателя и два водительских места, потому что развернуть 100-футовую машину в одиночку было бы просто нереально. Вообще, чтобы этот маневр был хоть как-то реализуем, Орберг разделил лимузин на две части, превратив его, по сути, в автобус-гармошку. Придумать название для такой махины было проще простого. Ну, конечно, «Американская мечта»! Вот только разворачиваться на дорогах он все равно не мог. Поэтому для его перемещений использовались специальные железные платформы.

Творение было закончено в 1992 году. И тут же попало в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный автомобиль.

Однако в дальнейшем чудо-машину ждала печальная участь. К 2014 году лимузин устарел и надоел зрителям. Его бросили на парковке, где вандалы превратили авто в груду металлолома. И отправился бы мастодонт на свалку, если бы не один из американских музеев, который готов забрать достояние Голливуда себе и отреставрировать. Реставрация займет не один год, и музейщики обещают, что «Американская мечта» обретет былой блеск и лоск.

История циклична, а мода на фильмы о семидесятых возвращается — вы ведь смотрели новый шедевр Квентина Тарантино? Велик шанс, что «Американская мечта» скоро вернется на экраны.

Кстати! Посмотрите на новый лимузин китайского лидера!

Фото: Twitter