В центре Москвы на главном проспекте замес из пяти машин — журнал За рулем

В центре Москвы на главном проспекте замес из пяти машин

Движение транспорта в сторону центра перекрыто по двум полосам.

Сегодня днем на Кутузовском проспекте на западе Москвы, возле дома №31, столкнулись пять автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

По предварительным данным, пострадали два человека. Движение транспорта в сторону центра из-за ДТП перекрыто по двум полосам из пяти, обстоятельства аварии выясняются.

Фото: Москва24

Видео: ВКонтакте

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