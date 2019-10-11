В центре Москвы на главном проспекте замес из пяти машин

Минтранс: белое носить, фликеры надевать

Моду на... белое и все оттенки серого рекомендует ввести Минтранс Московской области среди пешеходов, которым в темное время суток приходится пересекать проезжую часть. И если участники движения не могут себе позволить модную светоотражающую одежду от Кельвина Кляйна и других пропагандирующих безопасность на дороге модельеров, им остается довольствоваться светоотражающими деталями на одежде.