Кондиционер осенью: массовое заблуждение водителей — журнал За рулем

Кондиционер осенью: массовое заблуждение водителей

Первые осенние заморозки — это время, когда у водителей появляется больше вопросов. И один из них, которым они начинают атаковать водительские форумы, — работоспособен ли кондиционер при нулевой температуре за бортом?

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Молва гласит, что кондиционер зимой так же необходим, как и летом: он сушит воздух, борясь с запотеванием. На самом деле далеко не все так просто.

Оказывается, существует предельная температура, при которой отключается компрессор кондиционера. Автопроизводители сколько угодно могут рассказывать вам о том, что их климатические установки всепогодные, у каждой из них есть свои параметры.

Возьмём, к примеру, BMW. Минимальная температура функционирования компрессора кондиционера: 1°C. Будет 0°C и компрессор не включится.

Что касается автомобилей марки Porsche, Skoda или Kia, то их «кондей» перестает работать ещё раньше при 2°C. Haval держится стойко, до —5°C. В автомобилях Renault компрессор перестает функционировать уже при 4°C.

Теперь мы можем констатировать четко и безоговорочно, очередная тема бесконечных пересудов на форумах рухнула: никакой кондиционер ничего на морозе не сушит! Вы спросите, почему возникают все эти вопросы? Потому что в любом автомобиле отсутствует индикация включения компрессора кондиционера. Он может отключиться даже, если на центральной консоли горит лампа с обозначения AC on.

  • Более подробную информацию о том, как работает кондиционер и как его проверить, а также о том, при какой температуре отключается компрессор кондиционера у других марок автомобилей, вы можете найти в статье нашего эксперта.

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