Адское столкновение: разбиты две Lego-машинки

Испытатели решили выяснить на примере двух автомобилей Lego, может ли компьютерный симулятор рассчитать реальную автомобильную аварию настолько точно, что краш-тест станет ненужным?

Материалы по теме Bugatti Chiron из Lego — успейте посмотреть в Парке Горького

Программисты и специалисты инженерного центра ADAC столкнули два автомобиля Lego — сначала понарошку, в компьютере, а затем на самом деле, в испытательной лаборатории. Исследование показало, что симуляция дает только самое общее представление об аварии.

Оранжевый Porsche 911 GT3 RS со скоростью 60 километров в час влетает в стойку синего Bugatti Chiron: автомобиль разбивается, и вокруг проносятся сотни деталей — две машины Lego в масштабе 1:8 почти полностью разлетаются на отдельные части.

IT-специалисты из Dynamore за несколько недель разработали программное обеспечение со свойствами всех задействованных элементов Lego и смоделировали условия бокового удара. В инновационном центре Штутгарта результат этих предварительных расчетов можно увидеть в трех измерениях.

За настоящей аварией в центре ADAC в Ландсберге следили несколько камер, каждая из которых делает до 1000 кадров в секунду. Результат столкновения двух реальных автомобилей Lego столь же впечатляющий, сколь и удивительный: две машины полностью разваливаются и гораздо больше повреждены, чем предсказывало компьютерное моделирование.

Эксперт по безопасности транспортных средств ADAC Андреас Риглинг прокомментировал ситуацию: «Симуляции в процессе краш-тестов модели, безусловно, важны, потому что они экономят ресурсы. Но сравнение результатов виртуальной и реальной аварий ясно показывает: настоящие последствия намного тяжелее, чем предсказывалось в симуляции, поэтому настоящий краш-тест необходим».

Испытатели разбили гиперкар C_Two за 2,1 млн долларов.

Фото: ADAC