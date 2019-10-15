У Hyundai и Kia возгораются двигатели GDI
На Hyundai и Kia поданы коллективные судебные иски из-за склонных к возгоранию моторов в Америке.
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Корейские автопроизводители Hyundai и Kia заняты решением серьезной проблемы, связанной с возгоранием двигателей GDI объемом 2 и 2,4 литра, проданных в США. На компании были поданы два коллективных судебных иска, по которым уже вынесены решения.
Всего моторами, оказавшимися склонными к возгоранию, оснащены 4,1 млн автомобилей. Из них 2,3 млн были выпущены и проданы в США компанией Hyundai. Это Sonata 2011–2019 годов выпуска, Santa Fe Sport 2013–2018 годов выпуска, Santa Fe 2019 года выпуска, а также Tucson 2014, 2015, 2018 и 2019 годов выпуска. Остальные 1,8 млн автомобилей выпустила и реализовала компания Kia. Дефектными моторами оснащались модели Sportage 2011–2019 годов выпуска, а также Sorento и Optima.
В соответствии с решением суда владельцы получат денежное возмещение стоимости ремонтных работ, буксировки сгоревшего автомобиля и аренды машин на замену, а также компенсации некоторых прочих счетов. Компании также отремонтируют или заменят поврежденные двигатели и предоставят на них пожизненную гарантию.
Для устранения проблемы компании обновят ПО в том, что касается работы датчика детонации, чтобы «постоянно отслеживать симптомы, которые могут предшествовать отказу двигателя». Если программное обеспечение обнаружит проблему, индикатор неисправности двигателя будет мигать постоянно, а мощность мотора будет автоматически снижена, что минимизирует повреждения двигателя и позволит доехать до сервиса.
В своем заявлении главный юрист Hyundai Motor America Джерри Фланнери заявил, что Hyundai рада разрешению проблемы, и отметил, что соглашение демонстрирует готовность компании всегда заботиться о своих клиентах.
Фото: Hyundai
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