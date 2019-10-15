Развод или ошибка навигатора? Заснувшего пассажира увезли в другой город
Здоровый диджейский сон стоил известному в Англии ведущему вечеринок крупной суммы. Заснув в такси, он проснулся на другом конце Великобритании и узнал, что «покатался» на 1452 фунта стерлингов.
Материалы по теме
Этой душещипательной историей поделился в своем Twitter знаменитый британский диджей Крис Рид, более известный под псевдонимом Plastician. Мужчина сел в машину и попросил таксиста отвезти его в соседний район Лондона — Фулхэм, а потом заснул.
Поездка заняла в общей сложности 5,5 часов. Когда пассажир проснулся, он узнал, что находится на другом конце Великобритании и должен заплатить за поездку почти 1,5 тысячи фунтов стерлингов. В переводе на российскую валюту это 177 тысяч рублей, сообщает DEITA.RU. Диджей был шокирован этой нелепостью. Он попытался связаться со службой такси и высказать им свои претензии. Его терпеливо выслушали и заявили, что адрес, забитый в навигатор, был введен корректно. Хотя Рид впервые его слышал.
Диджей также отметил, что таксист ему показался очень угрюмым и недружелюбным интровертом. Он не исключает, что слух водителя мог его подвести, и шофер изначально ввел неправильные данные, вместо того чтобы переспросить координаты еще раз.
- А хотите знать 6 способов нетрадиционного использования такси?
Фото: Twitter
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter