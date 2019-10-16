МВД выступило за продажу красивых госномеров

Номерной знак с красивыми сочетаниями букв и цифр предлагается продавать через портал госуслуг.

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Идею МВД РФ продавать некоторые номерные знаки через портал госуслуг озвучил начальник отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ Роман Мишуров. Речь идет о так называемых красивых номерах с особым сочетанием букв и цифр.

«Мы придерживаемся того, чтобы данный механизм был сделан, опять же, через четко фиксированную повышенную пошлину. Субъекты, по аналогии с транспортным налогом, могут получить право увеличивать или уменьшать базовую пошлину, исходя из особенностей, и определять какой-то объем серий, которые, как они считают, могут вызвать повышенный интерес граждан. И, опять же, делать это все через единый портал [госуслуг]. Это мы предлагаем, позиция МВД в Минэкономразвития ушла», — цитирует ТАСС заявление Мишурова.

Напомним, что Минэкономразвития предлагало продавать красивые номерные знаки через аукционы. В МВД такой подход считают менее эффективным, так как любой аукцион требует времени, а регистрационные знаки с 1 января 2020 года должны будут устанавливаться на новые автомобили в день покупки. Это создаст неудобства для автомобилистов. Кроме того, есть риск возникновения перекупщиков, которые будут быстро скупать и затем перепродавать красивые номера.

«У них там много мыслей, но, опять же, они разбиваются о то, что практически это работать не будет. Мы говорим о том, что в любом случае надо фиксировать реальную цену этого знака. Надо начинать с того, чтобы не получилось, что какой-то быстрый Вася все купил, а потом быстренько в 10–40 раз дороже продал», — рассуждает полицейский.

По мнению Романа Мишурова, благодаря порталу госуслуг покупка номерных знаков будет удобна и безопасна — риск отмены сделки при выявлении нарушений сводится к нулю. Дискуссия на эту тему между МВД и Минэкономразвития назначена на 24 октября.

Насколько подорожают номера с вступлением в силу нового закона, касающегося их выдачи? На этот вопрос нам дали ответ в ГИБДД.

Фото: АГН «Москва»