Большинство аварий со смертельным исходом в России происходит из-за самонадеянности водителей, рассказал представитель ГУ ОБДД МВД России полковник полиции Николай Гиляков.

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Сдавая экзамены на права, курсанты четко соблюдают ПДД, но, получив заветную «корочку», выезжают на дороги и начинают лихачить: совершают необдуманные обгоны и нарушают правила, рассказал замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГУ ОБДД МВД России полковник полиции Николай Гиляков на радио «Комсомольская правда». При этом понять, как человек будет вести себя потом, сложно, ведь во время экзаменов все предельно сдержанны и осмотрительны.

Самые частые ошибки на экзамене — нарушения требований дорожных знаков, правил остановки, поворота, разворота. Неправильных обгонов с выездом на встречную полосу не бывает, хотя нужно отметить, что случаи, когда экзаменуемые в присутствии экзаменатора совершают такой маневр, крайне редки.

ГИБДД мониторит ситуацию с аварийностью, связанной с действиями водителей со стажем менее двух лет, то есть начинающих. Примерно 11% происшествий по их вине связаны с выездом на полосу встречного движения, с несоблюдением очередности проезда перекрестка — 26%, неправильным выбором дистанции — 14%, нарушением правил расположения транспортных средств на проезжей части — 11%, с превышением скорости — 12%.

Но если рассматривать статистику ДТП, в которых по вине начинающих водителей погибли люди, то тут лидируют происшествия, связанные с выездом на полосу встречного движения, отметил Гиляков.

Этих аварий могло и не быть, если бы водители помнили базовые правила, досадные эпизоды приводит в статье наш автор.



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