5 типичных аварий: самые дурацкие ошибки водителей

Ни одной из этих аварий могло и не быть, если бы водители помнили базовые правила.

Посмотрите небольшой видеоролик, а потом мы разберем каждый из сюжетов.

Эпизод первый: поворот под стрелку

Материалы по теме Не делайте так! 9 ДТП, которых не должно было случиться

Водителю Hyundai Accent, начавшему левый поворот, явно не хватило терпения, чтобы пропустить транспорт, движущийся в прямом направлении. Поворачивающий направо красный Kia он пропустил, и, решив проскочить перед идущей в левом ряду белой машиной, не заметил черный Пежо-206 в крайнем правом.

Левый поворот всегда был и остается маневром, требующим от водителя большей внимательности и осторожности. Доводы о том, что поворот совершался под стрелку, горящую одновременно с зеленым сигналом, здесь неуместны.

ПДД, п. 13.4. При повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся со встречного направления прямо или направо.

Совет: Даже если вы уверены, что встречным водителям горит запрещающий сигнал светофора, это не значит, что все они остановятся перед перекрестком. Убедитесь в безопасности своего маневра и только после этого начинайте движение.

Эпизод второй: преимущество рельсового транспорта

Похоже, об этом знает каждый водитель. Но на регулируемых перекрестках вагоновожатые и водители автомобилей подчиняются сигналам светофора. Водитель внедорожника высказал неуважение к трамваю и даже не дал ему возможности покинуть перекресток. Вместо этого он решил проскочить перед трамваем.

ПДД, п. 13.8. При включении разрешающего сигнала светофора водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, завершающим движение через перекресток, и пешеходам, не закончившим переход проезжей части данного направления.

Совет: Обращайте внимание на действия водителей в соседних рядах. К примеру, в нашем случае ехавший в средней полосе водитель Kia затормозил. Значит, нужно было насторожиться, а не вдавливать в пол педаль газа.

Эпизод третий: когда прицеп управляет автомобилем

Материалы по теме Зачем смотреть на обочину? Объяснения эксперта

Вы видели типичную аварию, к которой привел ритмический занос прицепа. Причиной стал целый ряд факторов, в том числе неправильная загрузка прицепа и неумелые действия водителя. Что касается перевозки грузов, то Правила дорожного движения ограничиваются общими понятиями.

п. 23.3. Перевозка груза допускается при условии, что он:

не ограничивает водителю обзор;

не затрудняет управление и не нарушает устойчивость транспортного средства;

не закрывает внешние световые приборы и световозвращатели, регистрационные и опознавательные знаки, а также не препятствует восприятию сигналов, подаваемых рукой;

не создает шум, не пылит, не загрязняет дорогу и окружающую среду.

Материалы по теме Буксировка автомобиля: несколько простых советов

Если состояние и размещение груза не удовлетворяют указанным требованиям, водитель обязан принять меры к устранению нарушений перечисленных правил перевозки либо прекратить дальнейшее движение.

Что же не так сделал водитель Лады 4х4? Во-первых, загрузил прицеп неравномерно — значительно выступающие за габариты длинные доски, подобно качелям, стали раскачивать прицеп. Во-вторых, водитель поздно спохватился и начал тормозить. Наконец, водитель Лады 4х4 должен всегда помнить, что его автомобиль — короткобазный. Курсовая устойчивость такой машины далека от идеала.

Совет: При буксировке прицепа нужно быть внимательнее и ехать медленнее обычного.

Эпизод четвертый: правила проезда нерегулируемых перекрестков

Судьбы свела автобус и легковушку в этом месте в это самое время. Почему? Кто нарушил основной закон жизни водителей? На первый взгляд, у водителя легкового автомобиля нет помехи справа, соответственно, на нерегулируемом перекрестке он имеет преимущественное право проезда. Сомнения вызывает то, что вторым участником аварии стал автобус. За руль автобуса, как правило, допускаются только опытные водители. К тому же автобус рейсовый, а значит его водитель регулярно проезжает через этот перекресток. Сомнения оказались не напрасны. Если приглядеться, то в левом верхнем углу можно заметить знак 2.4. «Уступите дорогу». Невнимательным оказался водитель легковушки, потому и стал виновником аварии.

Знак 2.4. «Уступите дорогу». Водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге...

Совет: Многие из нас настолько привыкли к светофорам, что попросту не обращают внимания на знаки или их отсутствие перед перекрестком без светофора. Не теряйте бдительность.

Эпизод пятый: встречка на регулируемом перекрестке

Материалы по теме Как избежать аварии? Рекомендации водителям

Налицо грубейшее нарушение Правил дорожного движения безо всяких оговорок.

ПДД, п. 8.4. При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения.

Водитель уазика этого не сделал и чуть не выпилил на встречку Kia Rio. Хорошо, что дело закончилось не серьезной лобовой аварией. Молодец, водитель Kia, — хорошая реакция.

Не повторяйте чужих ошибок, и, уверены, ваша водительская судьба будет к вам благосклоннее.