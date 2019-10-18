Эксперты попытались выяснить, делают ли автомобили их владельцев или водителей более привлекательными, и если да, то какие именно модели?

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В последнее время появились утверждения, что автомобили все больше теряют свое значение в качестве символов статуса. Но так ли это? Сайт продаж машин Autoscout24 с помощью опроса пытался выяснить, делают ли автомобили их владельцев или водителей более привлекательными. Согласно исследованию, две трети опрошенных автовладельцев Европы убеждены, что «правильная машина» повышает сексуальную привлекательность человека за рулем. Лидируют в этом смысле спортивные автомобили, кабриолеты и внедорожники.

В ходе исследования специалисты опросили более 7300 человек в возрасте от 18 до 65 лет в семи европейских странах. 79% опрошенных считают, что водители становятся более привлекательными за рулем «правильного автомобиля». Особенно высокие результаты показали спорткары: 35% респондентов говорят, что особенно хорошо мужчина смотрится за рулем такого автомобиля. Но и кабриолеты, по мнению 28% участников исследования, повышают сексуальную привлекательность водителя. Немного отстают в рейтинге привлекательности внедорожники, водители которых воспринимаются как «сексуальные» примерно 24% опрошенных.

Любопытно, но только 14% европейцев считают, что электромобили повышают личную привлекательность человека. В Германии и того меньше — только 10% участников исследования. А вот классические автомобили в Германии показали себя гораздо лучше — 22%.

Впрочем, исследование выявило существенные различия между жителями европейских стран в оценке привлекательности электромобилей. Например, в Испании и Нидерландах считается, что электрокары обладают более высоким потенциалом привлекательности. По крайней мере, 26% испанцев ответили, что они, по их мнению, сексуальны. В той же Испании и на юге Италии внедорожники более популярны, чем кабриолеты, и заняли второе место с 29% и 32% процентами по шкале привлекательности.

Есть различия и среди представителей разных возрастных групп. 92% водителей до 30 лет убеждены, что «правильный автомобиль» делает их владельца сексуальнее. И только 70% людей старше 50 лет думают также.

Таким образом, стало ясно, что автомобиль по-прежнему является символом статуса и сексуальности, особенно у молодых людей. Тезис о том, что для молодежи автомобили уже не так важны, и им они предпочитают смартфоны и виртуальные миры — не состоятелен. При этом для молодежи экологическая составляющая имеет чуть больше значения, чем для большинства пожилых людей.

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