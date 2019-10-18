Это не шутка: Евросоюз будет закупать российские Volgabus

Хватит уже Европе удивлять мир своими автоновинками. Пора и российским производителям заявить о том, что они умеют создавать конкурентоспособную продукцию. Вот, например, «Бакулин Мотор Групп» (он же Volgabus) объявил о масштабном проекте по выходу на рынок Евросоюза.

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Напомним, что в России БМГ владеет двумя заводами — в Волжском Волгоградской области и Владимире.

Но выход в Европу он осуществит не как самостоятельный завод, а через партнерство с одной из фирм, которая имеет международную известность. Речь о производственном консорциуме Deltabus, который располагает новыми производственными площадями в Австрии, в городе Терниц. Там российская компания совместно с другими мировыми брендами намерена производить электрические и водородные автобусы.

Информация обо всех европейских партнерах, которые должны принять участие в этом проекте, пока не раскрывается. Названо только имя исполнительного директора проекта — им станет австрийский предприниматель Кристоф Гизауэр.

Демонстрационный образец первого автобуса Deltabus должен дебютировать на выставке Busworld. Она пройдет 17–23 октября в Брюсселе. В преддверии скорой премьеры БМГ раскрыла завесу тайны и начала делиться фотографиями своей новинки — эксперты уже определили, что это модифицированная версия серийного автобуса Volgabus Ситиритм12Е. Кузова у двух моделей показались специалистам совершенно идентичными. Но разница все же есть — она в оформлении передней и задней частей модели. Напомним, что эффектный дизайн Ситиритма12Е разрабатывала молодая команда специалистов из московского ОКБ «Атом».

Предполагается, что россияне будут поставлять в Европу готовые автобусные кузова, а силовую установку и прочие агрегаты в них «имплантируют» уже в Австрии. Добавим, что Volgabus уже имеет опыт выхода на международный рынок. Он пытался зацепиться в Европе в середине нулевых, когда компания показывала свои автобусы старого модельного ряда на одной из выставок в Германии.