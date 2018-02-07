Причем ни где-нибудь, а в России! Автобус-вездеход Snowbus создала российская компания Volgabus, и предназначен он для эксплуатации в любых условиях — благодаря большим колесам и формуле 8x8. Впервые представят его на Петербургском международном экономическом форуме.

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Беспилотный автомобиль способен ехать по снегу и льду, создавая низкое давление на поверхность. Вездеход может плыть по воде, преодолевать вертикальные преграды высотой до 1.6 м. и расщелины шириной до 2 метров, сообщает сайт производителя.

Полярный автобус целиком разработан в России из отечественных комплектующих, технологий и программного обеспечения. Благодаря машинному зрению, встроенным средствам навигации и технологиям искусственного интеллекта вездеход способен самостоятельно перемещаться по местности.

У электрокара гибридная силовая установка: дизельный мотор-генератор и тяговые синхронные электродвигатели. Литиевые батареи обеспечивают запас хода до 60 мин. Максимальное время автономного движения с учетом ДВС до 120 часов.

Volgabus — торговая марка компании «Бакулин Моторс Групп», которая выпускает автобусы и занимается разработкой самоуправляемых транспортных средств и располагает двумя производственными площадками — в Волгоградской и Владимирской областях. Один из нашумевших проектов кампании — автобус MatrЁshka, о котором мы рассказывали ранее.