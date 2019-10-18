Названа дата окончания продаж Mitsubishi Pajero в России

Компания не намерена продлевать ОТТС Pajero на нашем рынке — с окончанием срока действия документа автомобиль покинет салоны дилеров.

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Ставший легендарным в нашей стране внедорожник Mitsubishi Pajero будет снят с продаж до конца года. Одобрение типа транспортного средства заканчивает свое действие в декабре и продлеваться не будет. Не предвидится и выход какой-либо особой прощальной серии, как в других странах.

Компания не видит смысла в оформлении нового ОТТС внедорожника и в продаже теряющего популярность автомобиля. В этом году Pajero купили менее тысячи автомобилистов. При этом в продаже до сих пор есть новые внедорожники 2018 года выпуска, предлагающиеся со скидкой.

Сегодня рынок заинтересован в других моделях. В частности, больший интерес для покупателей представляют кроссоверы. Мы уже писали о планах Mitsubishi заменить Pajero новым 7-местным кроссовером, который будет конкурировать с такими автомобилями, как Toyota Highlander.

Нишу настоящего внедорожника с 2020 года, когда будут распроданы все оставшиеся на складах Pajero, безраздельно займет чуть менее комфортный, но не менее проходимый Pajero Sport. В результате отсутствия внутренней конкуренции его продажи должны при этом несколько увеличиться.

Напомним, что стоимость последних Mitsubishi Pajero составляет от 2 969 000 до 3 111 000 рублей. Автомобиль оснащается бензиновым 3-литровым мотором, работающим на 92-м бензине, и 5-ступенчатой автоматической коробкой. Mitsubishi Pajero Sport стоит от 2 439 000 до 3 210 000 рублей, оснащается бензиновыми и дизельными двигателями, а также 6-ступенчатой механикой и 8-ступенчатым автоматом.

В продаже появился особенный Pajero Sport, созданный по мотивам фильма «Терминатор».

Фото: Mitsubishi