Дороги поделят на участки и прикрепят к больницам: скорой будет легче

В федеральном правительстве задумались о доставке пострадавших в ДТП.

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Госавтоинспекция предложила, а премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал инициативу ведомства привязать участки дорог к определенным стационарам.

Дело в том, что сегодняшняя ситуация требует корректировки. Все руководители подразделений ГИБДД рапортуют о том, что доставка пострадавших в больницы — больной вопрос, потому что бригадам скорой приходится следовать территориальному принципу. Если ДТП случилось, допустим, в Рязанской области, но практически на границе с Московской, пострадавшего увезут в рязанскую больницу, даже если до нее более 30 километров, а до подмосковной — рукой подать.

Медики, которые приезжают на вызов, к сожалению, не могут «поступить рационально» и переправить больного в ближайший стационар. Они могут везти его только в больницу своего региона. Таким образом они нарушают более важное медицинское правило «золотого часа». Считается, что в течение 60 минут после тяжелой аварии больного еще можно спасти. Однако эти драгоценные минуты теряются в пути.

Но теперь все может измениться, раз идею стражей дорог поддержал глава правительства. Если каждый дорожный участок будет приписан к ближайшей больнице, выживать после ДТП будет гораздо больше людей.

Впрочем, если в ближайшей больнице не окажется нужных специалистов или необходимого оборудования, медики могут не зацикливаться на одном адресе. Они рванут туда, где на данный момент есть технические возможности помочь пациенту с конкретной травмой.

Вот пример из жизни. В 30 километрах от Архангельска ночью происходит ДТП. Скорая отвозит потерпевшего в ближайшую больницу. Но в этой больнице ночью даже врача нет, только фельдшер, и оказать помощь пострадавшему он не может, так как человек нуждается в срочной операции. А везти его в Архангельск не на чем — реанимационного автомобиля нет. Из-за того что время было упущено, человек умер.

Чтобы не случалось таких трагедий, местные подразделения ГИБДД должны будут заключить договора с медцентрами, специализирующимися на сочетанных травмах. Если возникнет ситуация, при которой потребуется специализированная высокотехнологичная помощь, бригады скорой будут отдавать предпочтение таким медцентрам перед местными больницами.

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Фото: Владимир Смирнов/ТАСС