16 красоток и 29 легендарных тачек Америки — ваш календарь-2020 — журнал За рулем

16 красоток и 29 легендарных тачек Америки — ваш календарь-2020

Вышел в свет новый календарь «Девушки и легендарные американские автомобили» (Girls & Legendary US Cars 2020).

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Очаровательные красотки и американские автомобили. Календарь 2019

Автором зажигательных фото для 12-го календаря «Girls & legendary USCars» стал гамбургский фотограф Карлос Келла. На этот раз в издании представлен широкий диапазон автомобилей — от Cord 810 (1937 года выпуска), Chrysler New Yorker (1940 г.в.) и различных Chevrolet и Cadillac 50-х годов до редкого International Scout 80 1962 года. Самая «молодая» модель — это Chevrolet Chevelle Malibu 1973 года. Украшают американские классические автомобили «винтажные» красотки.

В общей сложности на 53 страницах можно увидеть 29 моделей автомобилей и 16 знойных красоток — скучать не придется! Все кадры автокалендаря отсняты в Германии. Среди прочих моделями для нового издания стали широко известные в узких кругах винтажные и пин-ап-модели с такими эксклюзивными именами, как Анна 30sto50s, Галактиледи, Лилли Лу и София де Миллион.

Напечатало «Girls & legendary US-Cars издательство Sway Books. За календарь формата 42 × 30,7 см попросят 39,90 евро. Тираж издания ограничен 2000 экземплярами.

Выборочные изображения публикуем на нашем сайте.

16 красоток и 29 легендарных тачек Америки — ваш календарь-2020

Вышел в свет новый календарь «Девушки и легендарные американские автомобили» (Girls & Legendary US Cars 2020).

16 красоток и 29 легендарных тачек Америки — ваш календарь-2020 — фото 100376216 красоток и 29 легендарных тачек Америки — ваш календарь-2020 — фото 100375016 красоток и 29 легендарных тачек Америки — ваш календарь-2020 — фото 100375516 красоток и 29 легендарных тачек Америки — ваш календарь-2020 — фото 100376016 красоток и 29 легендарных тачек Америки — ваш календарь-2020 — фото 100376516 красоток и 29 легендарных тачек Америки — ваш календарь-2020 — фото 100374916 красоток и 29 легендарных тачек Америки — ваш календарь-2020 — фото 100375416 красоток и 29 легендарных тачек Америки — ваш календарь-2020 — фото 100375916 красоток и 29 легендарных тачек Америки — ваш календарь-2020 — фото 100376416 красоток и 29 легендарных тачек Америки — ваш календарь-2020 — фото 100374816 красоток и 29 легендарных тачек Америки — ваш календарь-2020 — фото 100375316 красоток и 29 легендарных тачек Америки — ваш календарь-2020 — фото 100375816 красоток и 29 легендарных тачек Америки — ваш календарь-2020 — фото 100376316 красоток и 29 легендарных тачек Америки — ваш календарь-2020 — фото 100374616 красоток и 29 легендарных тачек Америки — ваш календарь-2020 — фото 100375116 красоток и 29 легендарных тачек Америки — ваш календарь-2020 — фото 100375616 красоток и 29 легендарных тачек Америки — ваш календарь-2020 — фото 100376116 красоток и 29 легендарных тачек Америки — ваш календарь-2020 — фото 100374716 красоток и 29 легендарных тачек Америки — ваш календарь-2020 — фото 100375216 красоток и 29 легендарных тачек Америки — ваш календарь-2020 — фото 100375716 красоток и 29 легендарных тачек Америки — ваш календарь-2020

Фото: Carlos Kella

16 красоток и 29 легендарных тачек Америки — ваш календарь-2020

Вышел в свет новый календарь «Девушки и легендарные американские автомобили» (Girls & Legendary US Cars 2020).

16 красоток и 29 легендарных тачек Америки — ваш календарь-2020 — фото 100376216 красоток и 29 легендарных тачек Америки — ваш календарь-2020 — фото 100375016 красоток и 29 легендарных тачек Америки — ваш календарь-2020 — фото 100375516 красоток и 29 легендарных тачек Америки — ваш календарь-2020 — фото 100376016 красоток и 29 легендарных тачек Америки — ваш календарь-2020 — фото 100376516 красоток и 29 легендарных тачек Америки — ваш календарь-2020 — фото 100374916 красоток и 29 легендарных тачек Америки — ваш календарь-2020 — фото 100375416 красоток и 29 легендарных тачек Америки — ваш календарь-2020 — фото 100375916 красоток и 29 легендарных тачек Америки — ваш календарь-2020 — фото 100376416 красоток и 29 легендарных тачек Америки — ваш календарь-2020 — фото 100374816 красоток и 29 легендарных тачек Америки — ваш календарь-2020 — фото 100375316 красоток и 29 легендарных тачек Америки — ваш календарь-2020 — фото 100375816 красоток и 29 легендарных тачек Америки — ваш календарь-2020 — фото 100376316 красоток и 29 легендарных тачек Америки — ваш календарь-2020 — фото 100374616 красоток и 29 легендарных тачек Америки — ваш календарь-2020 — фото 100375116 красоток и 29 легендарных тачек Америки — ваш календарь-2020 — фото 100375616 красоток и 29 легендарных тачек Америки — ваш календарь-2020 — фото 100376116 красоток и 29 легендарных тачек Америки — ваш календарь-2020 — фото 100374716 красоток и 29 легендарных тачек Америки — ваш календарь-2020 — фото 100375216 красоток и 29 легендарных тачек Америки — ваш календарь-2020 — фото 100375716 красоток и 29 легендарных тачек Америки — ваш календарь-2020
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