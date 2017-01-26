В скором времени в нашей стране может появиться марка Khazar.

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Автомобильный рынок России заинтересовал еще одного производителя — Азермаш. В скором времени в продаже появятся машины азербайджанского производства Khazar. Об этом пишет местное издание Trend со ссылкой на слова посла Азербайджана в Иране Буньяда Гусейнова.

Крупноузловое производство автомобилей Khazar налажено на заводе, расположенном в Нефтчалинской промышленной зоне страны. Первая партия автомобилей для России будет состоять из 10 седанов SD. При этом разрешение на поставку и продажу этих машин — Одобрение типа транспортного средства — еще не оформлено.

Автомобили Khazar SD не являются собственной разработкой азербайджанского предприятия. Это седаны иранского автопроизводителя IKCO, которые когда-то продавались у нас под названием Samand. В основе конструкции машин лежит платформа Peugeot 405, разработанная в 1987 году.

То, что азербайджанское предприятие решило поставлять в Россию седаны, объясняется тем, что сам завод начал работу всего полтора года назад. При производственной мощности 10 тыс. автомобилей в год и ограниченности местного рынка автопроизводителю нужны новые рынки сбыта, одним из которых может стать Россия.

Седан Khazar SD, длина которого 4558 мм, оснащается бензиновым двигателем объемом 1,7 литра и мощностью 115 л.с. Автомобиль уже представлялся в России в рамках Московского автосалона в 2018 году. Помимо модели SD в ряду марки есть более мощный и комфортный седан LD. Также предприятие собирает автомобили Ravon и ГАЗ.

Автомобили Ravon, которые недавно вернулись на российский рынок, поставляются к нам из Узбекистана.

Фото: Азермаш