Самые дорогие аксессуары для люксовых автомобилей: топ-8

Часть люксовых автомобилей ориентирована на скорость, а часть — на комфорт. Для последних важны эксклюзивные опции, которые с удовольствием заказывают покупатели.

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Продавцы отмечают, что покупатели люксовых авто обращают особое внимание на эксклюзивные опции, цены на которые порой сопоставимы с ценой самой машины. Так, специальный набор для шампанского в автомобиле Rolls-Royce предлагают за 5,7 млн рублей, пишет «Коммесантъ. Деньги». Это ящичек ручной работы, обтянутый натуральной черной зернистой кожей, внутри которого находится специальная терморегулирующая капсула для поддержания специальной температуры любимого напитка.

Для Rolls-Royce Cullinan за 2,35 млн рублей продадут специальный коктейльный столик, который автоматически выдвигается наружу из отсека в багажнике.

На модель Ferrari 488 Pista за 1,74 млн руб. предлагают карбоновые диски, которые на 40% легче легкосплавных.

Каждый второй Rolls-Royce в России оснащен функцией «звездное небо», создающей иллюзию свечения звезд на потолке. Стоит это 1,5 млн рублей.

Комплект дорожных сумок Rolls-Royce для багажника обойдется в 1,4 млн рублей. По сведениям издания, в этом году удалось продать три набора таких сумок.

А за карбоновые сиденья для Феррари попросят 884 тыс. рублей, за эти деньги обещают, что кресла повторят индивидуальные размеры водителя, они легкие, хорошо фиксируют водителя, безопасны и комфортны.

За систему телеметрии в автомобилях Ferrari попросят 570 тысяч рублей. Она способна записать и обработать большое количество информации — от оборотов двигателя до точек торможения «в пол», скорости на выходе из поворотов, положения педали газа и многого другого, а также снять видео в высоком разрешении. Это нужно, в том числе, для анализа и выдачи рекомендаций по совершенствованию стиля и навыков вождения.

Сенсорный дисплей для пассажира в автомобиле Ferrari синхронизирован с бортовыми системами и позволяет пассажирам, так же как и водителю, просматривать информацию о навигации, скорости автомобиля, частоте вращения двигателя и менять настройки аудиосистемы. Стоит это удовольствие 410 тысяч рублей.

Известно, что 92% автовладельцев регулярно покупают автомобильные аксессуары, а какие из них самые популярные?



Фото: Rolls-Royce