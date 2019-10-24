Божий посланник на дороге: автобус подрезал, водителя обругал

Обычно водители, считающие себя профессионалами, ругают на дороге представительниц слабого пола или представителей других регионов. Но в Тамбове произошел уникальный случай: водитель автобуса пожаловался... на батюшку.

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По словам водителя автобуса, поп был далек от толерантности», демонстрируя довольно агрессивное вождение, — это можно видеть на видео с регистратора, которое мы не можем опубликовать здесь из-за ненормативной лексики.

Он ехал на автомобиле в левой полосе и попытался из этого ряда повернуть направо, причем довольно резко, подрезав автобус. А когда его машина уже оказалась на правой полосе, он почему-то начал тормозить, мешая движению городского автобуса. На перекрестке водители вышли и начали выяснять отношения друг с другом.

Как рассказал шофер автобуса местному изданию «Подъем», «вышел из машины этот батюшка и говорит: „Ты ж видел, что я поворотником мигаю, зачем обгоняешь?“ Ну, то есть он еще меня поучить хотел». Водитель отметил, что у него в салоне было 50 пассажиров, которые могли пострадать из-за действий священнослужителя.

Издание подчеркивает, что в настоящее время неизвестно, где служит священник. Свою личность он раскрывать не стал, но отстаивал собственную правоту довольно долго, не заботясь о том, что общественный транспорт двигается по расписанию и дорожные разборки пассажирам мало интересны.

А шофер автобуса пообещал тем временем передать видео инцидента в ГИБДД, чтобы на священника завели административное дело.

А в Смоленске мужчина в рясе со свистом пролетел по проезжей части на... электросамокате.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

Видео: YouTube