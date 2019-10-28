Скоро в вашей почте: штрафы с камер за полисы ОСАГО

В Москве подводят итоги эксперимента с камерами видеофиксации, которые ловили нарушителей правил автострахования. В результате проведения пилотного проекта ЦОДД, ГИБДД и Союза автостраховщиков выяснилось, что значительная часть автовладельцев имеют недействительные полисы ОСАГО и даже не подозревают об этом.

Все лето автомобилистов, которые ездят без полиса ОСАГО, фиксировали видеокамеры, получившие эту новую функцию. Пока программа проходит тестирование и автовладельцы получают только уведомления, что необходимо приобрести страховой полис на автомобиль. Однако в процессе эксперимента выявился парадокс: для многих уведомление становилось сюрпризом.

«Порядка 50% обращений в наш call-центр по жалобам по камерам — это как раз отсутствие полиса физически, хотя у людей на руках есть полис, но он поддельный», — объясняет директор Российского союза автостраховщиков по информационным технологиям Алексей Самошин.

Союз автостраховщиков настоятельно рекомендует не приобретать страховку у посредников и частных лиц, а также не доверять сайтам, предлагающим оформить документ значительно дешевле. Все «радости» экономии автолюбитель осознает после первого ДТП.«Мы сегодня рекомендуем заключать полис либо в офисе страховой компании, потому что это все-таки вероятность 100%, что вам не поставили поддельный бланк полиса, если вы хотите заключить договор в бумажном виде. Если вы заключаете договор в электронном виде, то вы должны заключить его на сайте страховой компании», — сообщает заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов.

Пилотный проект изначально был предназначен для выявления автовладельцев, которые хотят сэкономить и намеренно не приобретают полис ОСАГО. Теперь же видеофиксация будет служить еще и вспомогательной базой для борьбы с мошенниками.

Эксперимент с камерами во всех смыслах признали успешным. Его обкатка завершена. Скоро вместо уведомлений автолюбители с недействительными полисами будут получать штрафы.

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