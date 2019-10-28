Заплачу-ка я сам: коп купил автокресла нарушительнице

Душераздирающе мимимишную историю рассказали американские полицейские. Отец-полицейский не выдержал, узнав, что нарушительница не может себе позволить побеспокоиться о безопасности детей.

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Полицейский Кевин Циммерманн из Милуоки патрулировал улицу, когда заметил машину с неправильной регистрацией. Остановив машину, он обратил внимание, что внутри были дети, и сидели они на обычных креслах, детских не было.

«Я увидел троих детей на заднем сиденье, двое из которых были очень маленькие, — сказал Циммерманн. — Я не увидел никаких удерживающих устройств и спросил, почему дети не сидят в автомобильных креслах. Женщина сказала, что в настоящее время она не может себе их позволить».

Андрелла Джексон рассказала полицейскому о своих проблемах: пришел ворох счетов и приближается зима, а с ней и расходы на одежду и обувь для малышей. Поэтому детские кресла в данный момент — непосильная трата денег, горестно отметила женщина.

Эти запланированные расходы помешали ей и как следует зарегистрировать автомобиль. Единственное, что она смогла, — купить старенький автомобиль на аукционе.

Циммерманн подумал о своих детях, что если бы они вот так прыгали в машине, пока он был за рулем? Малейшая авария, и малыши получат травмы, а могут и вовсе погибнуть.

Полицейский не стал штрафовать ее за нарушения, а отправился в ближайший универмаг Walmart за креслами. Потом он установил их в машине и сказал, что делает это, чтобы дети оказались в безопасности и женщине не нужно было беспокоиться по крайней мере об этом.

Джексон говорит, что полицейский сэкономил ей порядка 70 долларов, которые она теперь потратит на покупку зимней одежды для малышей.

«Он потрясающий. Я люблю его и ценю все, что он сделал для меня», — расчувствовалась женщина.

Статистика показывает, что автокресло может сыграть важную роль в спасении жизни ребенка. По данным Центра по контролю за детским травматизмом, правильно установленное автокресло снижает риск смерти детей в автомобиле на 71%, а детей младшего возраста — на 45%.

Спасатели из Вест-Пойнта уехали с места ДТП с маникюром. Таким образом им удалось развлечь малышку, которая невольно стала участницей аварии.

Фото: Facebook