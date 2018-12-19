УФНС объяснила появление дополнительных налогов на машины

Начисление транспортного налога на проданные автомобили объясняется налоговиками исключительно недобросовестностью покупателей.

Материалы по теме Топ регионов с самым низким и высоким транспортным налогом

Частые жалобы на транспортный налог, начисляемый на проданные транспортные средства, никак не связаны со сбоями в работе налоговых служб. Почему налоги продолжают начисляться, объяснили в Управлении Федеральной налоговой службы по Москве. Также был дан совет, как избежать дополнительных начислений.

В УФНС подчеркнули, что основанием для начисления транспортного налога является исключительно постановка транспортного средства на учет в ГИБДД, а основанием для прекращения начислений — его снятие с учета. Таким образом, договор купли-продажи никак не может гарантировать, что транспортный налог перестанет приходить, если новый владелец не снимет купленное транспортное средство с учета.

«Налогоплательщики считают, что договор купли-продажи транспортного средства — это уже основание для неначисления транспортного налога. Но — совсем нет. Налоговый кодекс построен таким образом, что транспортное средство должно быть снято с регистрационного учета. То есть не совсем здесь речь идет о праве собственности. Право собственности в данной ситуации роли не играет», — приводит Интерфакс слова заместителя руководителя московского управления ФНС России Евгении Кругловой.

Причины, почему новый владелец не снял автомобиль с учета, могут быть самыми разными, но результат такой «забывчивости» всегда один — прежнему хозяину продолжают приходить уведомления о начислении транспортного налога. Кроме того, нередко он получает и штрафы за нарушения ПДД.

Чтобы обезопасить себя от подобных неприятностей, УФНС рекомендует снимать продаваемые транспортные средства с учета самостоятельно. В случае невозможности сделать это лично в день продажи налоговики рекомендуют сделать это позже.

«У них остается право в течение 10 дней с момента продажи автомобиля проверить и самостоятельно снять машину с учета», — напомнила Круглова.

Узнать, снят ли ваш автомобиль или иное транспортное средство с учета, можно на официальном сайте ГИБДД РФ.

В Госдуме регулярно поднимается вопрос об отмене начисляемого транспортного налога, функцию которого выполняет заложенный в стоимость топлива акциз.

Фото: depositphotos.com