Вместо обвиняемого в резонансном ДТП анализы на наркотики сдал его отец

Свидетели видели, что в момент аварии водитель находился в неадекватном состоянии, но экспертиза не выявила в его моче ни алкоголя, ни наркотиков.

Авария произошла в Екатеринбурге еще 4 августа в пять часов утра. Владимир Васильев ехал за рулем Kia Rio по улице Малышева и на перекрестке с Московской задел автомобиль SsangYong, затем врезался в такси Uber, водитель которого ждал на перекрестке зеленого сигнала. От удара такси столкнулось с Toyota Avensis, а Toyota — с Volkswagen Polo. В результате ДТП водитель и пассажир такси погибли на месте, а Васильева отправили под арест.

Виновник аварии вел себя странно, свидетели утверждают, что он находился в состоянии либо наркотического, либо алкогольного опьянения. Экспертиза наличия наркотиков и алкоголя в крови водителя не выявила.

Однако «Коммерсанту-Урал» стало известно, что в моче, которую сдал Владимир Васильев, обнаружили ДНК другого человека. На сдачу биоматериала молодой человек пришел со своим отцом. Эксперты установили, что моча, сданная на анализ, принадлежала именно ему. Теперь органы прокуратуры будут выяснять, каким образом произошла подмена. Вопросы могут возникнуть и к сотрудникам ГИБДД, которые должны были следить, чтобы анализы не подменили.

По информации Znak.com, отцом обвиняемого является полковник Росгвардии Андрей Васильев.

Недавно произошло еще одно резонансное ДТП: водитель Фольксвагена влетел в группу пешеходов, переходивших дорогу по зебре.



Фото: Сергей Бобылев/ТАСС