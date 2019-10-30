Сегодня, в 9:09 Машина сгорела в московском тоннеле Пожар произошел после столкновения с другим автомобилем, водитель получил травмы и ожоги.
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Сегодня в Москве в результате столкновения двух автомобилей один из них загорелся. ДТП произошло ранним утром в тоннеле на северо-западе столицы. Столкнулись автомобили ГАЗель и седан
Volkswagen Polo, после чего под капотом легкового автомобиля начался пожар. «По улице Народного Ополчения в тоннеле произошло ДТП с участием легкового автомобиля Volkswagen Polo и грузового автомобиля ГАЗель. После столкновения произошло возгорание легковой машины в области капота и, частично, салона. Площадь возгорания — 3 кв. м», — приводит ТАСС слова работника экстренных служб.
Возгорание было ликвидировано. В результате аварии пострадал водитель иномарки, получивший травмы при столкновении и ожоги. После осмотра медиками он был госпитализирован. Водитель грузовика также пострадал. У него были диагностированы множественные ушибы, но от госпитализации он отказался. Медицинская помощь ему была оказана на месте.
В результате ДТП были перекрыты две полосы движения из трех имеющихся. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.
Фото: Flavio Gasperini / Unsplash
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