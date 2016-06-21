Kia Soul стал российским — журнал За рулем

Kia Soul стал российским

Городской автомобиль начали собирать в России по полному производственному циклу, от сварки и окраски до сборки.

Kia Soul
Kia Soul

Kia > Soul

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В Россию прекратились поставки Kia Soul из-за рубежа. Теперь городской автомобиль третьего поколения собирается на заводе «Автотор» в Калининграде. Производство идет по полному производственному циклу: сварка-окраска-сборка.

На конвейере предприятия Kia Soul оснащается двумя атмосферными бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 2 литра мощностью 123 и 150 л.с., а также турбированным бензиновым мотором объемом 1,6 л и мощностью 200 л.с. Двигатель идет в паре с 6-ступенчатой механикой, 6-ступенчатым автоматом или 7-ступенчатым роботом.

Стоимость производимых в России Kia Soul составляет от 1 029 900 до 1 629 900 рублей.

На «Автоторе» выпускается уже четыре модели Kia. Кроме нового Soul с конвейера также сходят кроссоверы Sorento, седаны Cerato Classic и новый Cerato. Еще две модели Kia выпускаются на заводе, расположенном под Санкт-Петербургом — это Rio и Rio X-Line.

Фото: Kia

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Отзывы о Kia Soul (5)

Kia 2011 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Компактный, но просторный внутри. Для рослого самое то. Ни разу не ломался. 2 года катался в Москве, далее по Черногории, по горам и серпантинам. Скорости тут ограниченные, так что управляемость особо не испытаешь. Климат-контроль работает все годы отменно. Здесь гарантия на них 7 лет, но хотя мо...

Недостатки:

Иногда кажется, что реальных 126 сил нет, судя по динамике разгона, возможно, из-за Евро 4. Но с максималкой (проверена на пути из России через Европу) проблем нет. Пару раз загорался индикатор неисправности ESP, но вскоре (через пару дней) гас сам собой.

Комментарий:

Пробег не большой. Ни тормозные колодки, ни резину еще менять нужды не было. Ест резину равномерно,правда, использую два комплекта летний и зимний.

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