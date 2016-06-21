Kia Soul стал российским

Городской автомобиль начали собирать в России по полному производственному циклу, от сварки и окраски до сборки.

Материалы по теме Новая Kia Optima — опубликованы первые фото

В Россию прекратились поставки Kia Soul из-за рубежа. Теперь городской автомобиль третьего поколения собирается на заводе «Автотор» в Калининграде. Производство идет по полному производственному циклу: сварка-окраска-сборка.

На конвейере предприятия Kia Soul оснащается двумя атмосферными бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 2 литра мощностью 123 и 150 л.с., а также турбированным бензиновым мотором объемом 1,6 л и мощностью 200 л.с. Двигатель идет в паре с 6-ступенчатой механикой, 6-ступенчатым автоматом или 7-ступенчатым роботом.

Стоимость производимых в России Kia Soul составляет от 1 029 900 до 1 629 900 рублей.

На «Автоторе» выпускается уже четыре модели Kia. Кроме нового Soul с конвейера также сходят кроссоверы Sorento, седаны Cerato Classic и новый Cerato. Еще две модели Kia выпускаются на заводе, расположенном под Санкт-Петербургом — это Rio и Rio X-Line.

Узнать больше о Kia Soul можно здесь.

Фото: Kia