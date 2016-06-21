Mercedes-Benz теряет детали на скорости

В России объявлен отзыв автомобилей Mercedes-Benz, у которых на больших скоростях могут отлетать спойлеры.

Mercedes-Benz объявила сервисную кампанию, под которую попали 383 автомобиля Е-класса (тип 213), купленных в период с 2016 года по настоящее время. Выяснилось, что их задний спойлер, закрепленный на двери багажника, может оторваться при сильном встречном потоке воздуха, то есть на высоких скоростях. Дефект заключается в вероятном нарушении норм производства этой детали.

Для устранения неисправности владельцам отзываемых автомобилей необходимо обратиться в сервис ближайшего удобного официального дилера Mercedes-Benz, мастера которого произведут ремонт за счет завода-изготовителя. При этом будут проверяться болтовые соединения спойлера и их корректировка.

О необходимости ремонта владельцев Mercedes-Benz Е-класса оповестят официальные представители АО «Мерседес-Бенц Рус» по телефону или почте. Узнать о том, что автомобиль попал под сервисную кампанию, можно самостоятельно, сверив его VIN—код со списком кодов отзываемых машин на сайте Росстандарта.

Ранее компания Mercedes-Benz отзывала пикапы X-класса, которые могли терять прицепы.

Фото: Daimler AG