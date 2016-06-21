Mercedes-Benz теряет детали на скорости — журнал За рулем

Mercedes-Benz теряет детали на скорости

В России объявлен отзыв автомобилей Mercedes-Benz, у которых на больших скоростях могут отлетать спойлеры.

Mercedes-Benz E-класса
Mercedes-Benz E-класса

Mercedes-Benz > E-класса

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Mercedes-Benz объявила сервисную кампанию, под которую попали 383 автомобиля Е-класса (тип 213), купленных в период с 2016 года по настоящее время. Выяснилось, что их задний спойлер, закрепленный на двери багажника, может оторваться при сильном встречном потоке воздуха, то есть на высоких скоростях. Дефект заключается в вероятном нарушении норм производства этой детали.

Для устранения неисправности владельцам отзываемых автомобилей необходимо обратиться в сервис ближайшего удобного официального дилера Mercedes-Benz, мастера которого произведут ремонт за счет завода-изготовителя. При этом будут проверяться болтовые соединения спойлера и их корректировка.

О необходимости ремонта владельцев Mercedes-Benz Е-класса оповестят официальные представители АО «Мерседес-Бенц Рус» по телефону или почте. Узнать о том, что автомобиль попал под сервисную кампанию, можно самостоятельно, сверив его VIN—код со списком кодов отзываемых машин на сайте Росстандарта.

Фото: Daimler AG

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Отзывы о Mercedes-Benz E-класса (1)

Mercedes-Benz 1992 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Солидный, большой авто, пользующийся еще уважением на дорогах. Редко ламается. Не дорогие запчасти и они есть, на разборе, так тем-более! Доступная, самостоятельная ремонтопригодность (и редко). Добротная шумоизоляция, великолепная плавность хода и энергопоглощающая подвеска. Дешевая цена.

Недостатки:

Большой расход топлива. Капризная топливная система KE-Jetronik на 102 дв. Не современные динамичные характеристики и вальяжная подвеска.

Комментарий:

Подойдет для рожденных в 70–90 гг., да, и, кто любит комфорт и уважение.

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