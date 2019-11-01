Самый внимательный угонщик: взял авто вместе со спящим хозяином

Море оказалось по колено пьяному жителю Чебоксар, который решился угнать у друга его машину и даже не заметил, что товарищ в это время мирно дремал на заднем сиденье. Расплата настигла угонщика уже через несколько километров — он врезался в столб.

Материалы по теме Спасая автомобиль от угона, девушка нырнула в окно

На днях в Ядринском районе Чебоксар суд вынес приговор 52-летнему местному жителю, который угнал машину вместе с ее водителем. В свое оправдание подсудимый заявил, что не собирался отбирать транспортное средство насовсем, он всего лишь хотел съездить по своим делам и вернуться обратно. Его «бывший друг», он же потерпевший, эту информацию опроверг, пояснив суду, что тот давно уже положил глаз на его Жигули.

Так или иначе, восстановить автомобиль после ДТП его владельцу не удалось, и в дальнейшем он будет взыскивать моральный ущерб с горе-грабителя. Благо, тот останется жить по соседству — мужчину осудили на 2 года, но срок он получил условный.

Кстати, еще более нелепое происшествие произошло недавно в подмосковных Люберцах. Мужчина попытался угнать иномарку, несмотря на то, что за рулем машины в этот момент находилась хозяйка автомобиля. В эту ситуацию довольно быстро вмешались прохожие и ее «разрулили».

Фото: depositphotos.com

А вот еще одна курьезная история: дилер угнал у американки автомобиль, а она, обнаружив пропажу совершенно случайно на улице, угнала свою машину у дилера.